Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado

21 de diciembre 2025 · 09:53hs
Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado
Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná. Once pe luqueros concurrirán al nosocomio para prestar sus servicios.

Además los organizadores destacaron que están iniciando una colecta solidaria para recaudar fondos para colaborar con Lázaro Borgetto, quien sufriera un accidente el lunes 24 de noviembre en el Acceso norte y debe ser operado. El diagnóstico es fractura expuesta de rodilla, tibia, peroné y tobillo.

El dinero recaudado será destinado para ayudar con los gastos de su operación. También se solicitan en donación juguetes que serán destinados al hospital materno infantil San Roque de Paraná.

Acción solidaria Hospital San Martín Paraná
