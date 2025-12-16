El evento fue reportado tiempo atrás, en cercanías de la Represa de Salto Grande en Concordia. Uno de los testigos habría sido un integrante de Prefectura.

En Concordia investigan el avistamiento de "una luz a gran velocidad, que se metió en el río".

Andrea Pérez Simondini, investigadora y directora del Museo del OVNI en Victoria contó que el evento “tuvo observadores diurnos y nocturnos, el pasado 2 de noviembre en cercanías a la costa de Concordia”. Incluso, agregó, el objeto no identificado “sobrevoló sobre el aeropuerto de Salto”.

En diálogo con Diario Río Uruguay, la especialista enmarcó al avistamiento en un variable que se llama “vuelo transmedio, que nos permite observar eventos que entran y salen de la atmósfera y también debajo del agua”.

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Un “vuelo transmedio”, en la jerga de los ufólogos se refiere a fenómenos aéreos no identificados (UAPs/FANIs) que exhiben la capacidad de moverse entre el aire, el espacio y el agua sin propulsión convencional, como los reportados por pilotos de Aerolíneas, que ven luces inusuales con movimientos circulares y cambios de color, o encuentros de pilotos militares con objetos que entran y salen del océano, destacando el famoso caso internacional del “Tic Tac” que demostró una movilidad imposible para la tecnología humana conocida.

En efecto, comentó Pérez Simondini, “ahí es donde nosotros nos concentramos, de hecho tenemos hace poco un relato de un evento observado frente a la costa de Concordia, donde se vio una luz de gran velocidad, que se mete en el agua”.

Se trata de algo “que no se puede explicar con ninguna cuestión convencional y es donde hoy nos concentramos muchísimo en la investigación”, destacó.

Más datos del avistamiento

Sobre el evento reportado, la ufóloga comentó que “fue denunciado por un miembro de Prefectura, lo que significa que tiene un valor de observación”.

Además, explicó que los testimonios coinciden en que “ese evento tenía denuncias de varios días, no puedo decir el nombre del prefecto porque todavía hay mucho tabú con este tema e incluso hay testimonios del lado de Uruguay”.

Pérez Simondini agregó que lo grave es que fue visto “muy cerca de la central hidroeléctrica, según uno de los testigos, así que estamos también pidiendo con la ley de Acceso a la Información Pública, esos datos”.

Según puntualizó, “la luz fue vista aguas abajo de la Represa pero es muy difícil conseguir material de verificaciones”. De todas maneras, la especialista contextualizó que existe un antecedente. “Ya nos pasó en un evento con Prefectura en la Patagonia Argentina, ahí logramos incluso acceder a las comunicaciones de embarcaciones de alta mar con la denuncia a la base de Prefectura”, narró.

La ufóloga destacó que en ese caso “no expusimos la comunicación, pero sí nos dio pie para poder lograr la desclasificación que logramos por parte del Ministerio de Seguridad y es lo que estamos tratando de conseguir ahora, con este caso de Concordia”.

Es que, conjeturó, “habría un registro, que se tiene que hacer por una cuestión de seguridad, primero por la Represa y segundo por una cuestión de seguridad de identificación de movimientos en el río Uruguay”. De ahí, la importancia de “lograr la documentación oficial”, acotó.