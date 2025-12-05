Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Rocamora cerró con caída el Cuadrangular de la Liga Femenina

En su último partido del Cuadrangular A de la Conferencia Sur, Rocamora perdió 79 a 65 con El Biguá de Neuquén y sumó su tercera caída.

5 de diciembre 2025 · 21:11hs
Rocamora fue de mayor a menor en esta instancia.

Prensa Rocamora

Rocamora fue de mayor a menor en esta instancia.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay completó este viernes con una nueva derrota su participación en el Cuadrangular A de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de Básquetbol. Fue por 65 a 79 ante El Biguá de Neuquén y sumó su tercera derrota en esa instancia del certamen.

En el estadio Roberto Contini de Bella Vista, Buenos Aires, el equipo dirigido por Sabrina Scevla fue de mayor a menor en cuanto a su rendimiento y cayó con parciales de 30-12; 11-22 (41-34); 13-20 (54-54) y 11-25 (65-79).

Rocamora volverá a jugar este domingo, en Pergamino.

Derrota de Rocamora por la Liga Argentina

Paula Santini, con 17 puntos y ocho recuperaciones, fue la jugadora más importante de Rocamora.

Rocamora perdió en el inicio del Cuadrangular de la Liga Femenina

Paula Santini fue goleadora de las Rojas con 18 tantos, secundada por Renata Pidone (13) y Florencia Losada (10). Pero María Agustina Jourdheuil anotó 25 y fue la máxima anotadora del partido; Agustina García (22) y Rocío Bereleih Gardenghi (16) la escoltaron en el marcador para las neuquinas.

El único representante entrerriano en la categoría cayó en sus tres presentaciones, ya que en el debut –el miércoles– perdió con Deportivo Berazategui por 79 a 71, pese a que jugó de igual a igual y presentó batalla contra uno de los candidatos. El jueves cayó con El Talar por 91 a 55 y quedó al margen de la definición.

Rocamora Liga Femenina Básquet Concepción del Uruguay
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

