Fuerza Entre Ríos: "Respetamos el mensaje de las urnas"

"El peronismo representa a miles de entrerrianos y es la única fuerza capaz de construir una alternativa a este modelo económico y social", expresaron los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Pasadas las 21, los candidatos de Fuerza Entre Ríos, que llevaba a Guillermo Michel y Adán Bahl como candidatos a diputado y senador, en primer término, emitieron un comunicado expresando agradecimiento a sus votantes y fiscales de mesa a la vez que se comprometieron a "seguir promoviendo la discusión sobre los temas que interesan a la ciudadanía de cara a la sociedad, defendiendo los intereses de los entrerrianos en el Congreso de la Nación".

A las 21.40, Michel y Bahl encabezaron una conferencia de prensa en la que reconocieron la derrota. "El mensaje de las urnas fue que hay un apoyo a nivel nacional a las políticas del presidente Milei. Respetamos lo que votó la ciudadanía. Creemos que hay otra forma de conducir la economía, de llevar adelante las políticas sociales, de cuidado de los discapacitados, trabajadores y jubilados. Reconocemos que son justos ganadores", dijo el extitular de Aduanas durante el gobierno de Alberto Fernández.

Luego, el dirigente señaló que el peronismo retiene las bancas que tenía en juego. Mantiene un senador (en reemplazo de Stefanía Cora) y dos en Diputados (en reemplazo de Carolina Gaillard y Tomás Ledesma).

Bunker Fuerza Patria

Fuerza Entre Ríos

El comunicado

Hace cinco meses salimos a hablar con los entrerrianos, escuchando, reconociendo errores y buscando soluciones y puntos de encuentro. La elección de este domingo demuestra que el peronismo representa a miles de entrerrianos y es la única fuerza capaz de construir una alternativa a este modelo económico y social.

Estamos convencidos de que el rumbo de la provincia y del país debe ser el de la producción, el trabajo y la justicia social. Necesitamos un proyecto nacional y provincial que recupere el poder adquisitivo de los trabajadores de la salud, del Estado, de la educación, de los policías, de los jubilados, de los monotributistas, de los comerciantes. Un proyecto productivo para todos los que invierten. Un proyecto nacional que defienda nuestra soberanía y no entregue sus recursos. En esa tarea nos van a encontrar trabajando siempre.

Gracias a los entrerrianos que concurrieron a las urnas a expresarse mostrando su compromiso democrático. Gracias a las autoridades de mesa y a nuestros fiscales que cuidaron los votos con total responsabilidad. Gracias a la militancia que recorrió cada pueblo y cada barrio con convicción y que nunca pierde la esperanza.

Respetamos el mensaje de las urnas y vamos a seguir promoviendo la discusión sobre los temas que interesan a la ciudadanía de cara a la sociedad, defendiendo los intereses de los entrerrianos en el Congreso de la Nación.

FUERZA ENTRE RÍOS