Diputados aprobó la reforma laboral, pero la ley volverá al Senado para ser sancionada

Con un total de 135 votos, el oficialismo logró la media sanción de la reforma laboral en Diputados. Tras eliminarse el artículo 44 regresa al Senado.

20 de febrero 2026 · 00:44hs
Los números en la votación en Diputados.

Los números en la votación en Diputados.

Durante la medianoche de este viernes, Diputados aprobó la reforma laboral con 135 votos a favor, 115 en contra y 0 abstenciones. Ahora, el proyecto, titulado Ley de Modernización Laboral, debe ir al Senado para su discusión luego de una serie de cambios.

La aprobación representa un triunfo para el gobierno de Javier Milei, en medio de críticas de la oposición por considerar que la propuesta favorece de manera desigual al empleador por sobre el empleado.

Un plenario de cuatro comisiones dictaminó el proyecto oficialista para el Régimen Penal Juvenil

Diputados: se vota el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Indec informó que la inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero. 

Indec: la inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero

"Votar a favor de esta ley es votar un nuevo fracaso": la posición de Máximo Kirchner en Diputados

El diputado Máximo Kirchner cuestionó la reforma laboral durante el debate. "No habrá excusas para el fracaso que sobrevendrá. Están haciendo lo que quieren y lo están haciendo mal", dijo.

Y agregó: "Esta ley hace que 'Don Chatarrín' mañana sea 'Don Chatarrón' porque va a tener mucho más poder sobre sus empleadas y empleados para poder despedirlos o destrozar sus salarios".

Para cerrar, indicó que rechazará la propuesta. “Voy a votar en contra de esta ley porque la experiencia indica que va a fracasar. Esta ley está condenada al fracaso y parece un nuevo capricho del FMI. Esta ley daña a los argentinos”, afirmó.

