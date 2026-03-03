Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Se cayeron ocho árboles de gran porte, inconvenientes eléctricos, anegamientos y un socavón en barrio Pancho Ramírez de Paraná

Hasta las 10 de la mañana de este martes cayeron 40 milímetros en Paraná. El temporal de viento y agua se inició a las 2.30 de la madrugada y para las 5:30 llovía copiosamente en distintos puntos de la ciudad. Desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad implementaron un operativo de contingencia y concurrieron a diferentes zonas, las más afectadas, avenida Almafuerte y Caputto, barrio Paracao, Pancho Ramírez y la zona centro. Hubo desagües colapsados, árboles caídos y voladura de un techo. Por éstas horas brindan asistencia a perjudicadas.

La zona más comprometida es el barrio Pancho Ramírez, particularmente el sector cercano al polideportivo, donde un socavón generó el ingreso de agua en calles y viviendas. Allí evalúan si es necesaria la evacuación de algunas familias. En caso de requerirse traslado, se analiza utilizar instalaciones del Club Banfield, que ofreció sus espacios para alojar a los vecinos afectados.

Alarmados por la situación, vecinos de barrio Francisco Ramírez y Humito cortaron el tránsito en Laprida y Patagonia en reclamo de soluciones.

En paralelo, en la zona del asentamiento ubicado en inmediaciones de calles Virrey Vertiz y Montiel se registraron inconvenientes por tendidos eléctricos irregulares que provocaron situaciones de electrificación. Allí se procedió al corte preventivo del suministro.

Desde el área de Protección Civil confirmaron la caída de al menos ocho árboles de gran tamaño y numerosas ramas en distintos puntos de la capital entrerriana.