Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno entrerriano definió días de asueto y receso administrativo para las Fiestas y el inicio de 2026, con guardias y continuidad de servicios esenciales.

9 de diciembre 2025 · 15:37hs
El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año.

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó el decreto que establece el asueto y el receso administrativo para la Administración Pública Provincial durante las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y el inicio de 2026.

La medida, firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Emanuel Troncoso, fija los días en los que no habrá actividad administrativa y detalla el esquema de guardias y servicios esenciales que se mantendrán operativos.

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica.

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

el gobierno presenta el texto de la reforma laboral al consejo de mayo

El Gobierno presenta el texto de la reforma laboral al Consejo de Mayo

El Gobierno definió el asueto y el receso administrativo de fin de año

LEER MÁS: El Gobierno presenta el texto de la reforma laboral al Consejo de Mayo

Casa de Gobierno de Entre Ríos (1).jpeg

Según el Ejecutivo provincial, el propósito del decreto es facilitar la organización familiar de los agentes durante las Fiestas y, al mismo tiempo, ordenar los recursos humanos para planificar el funcionamiento estatal en un período de menor actividad.

Días de asueto

El Artículo 1° del decreto dispuso tres jornadas de asueto administrativo:

  • 24 de diciembre de 2025

  • 31 de diciembre de 2025

  • 2 de enero de 2026

Estas fechas abarcan las vísperas de Navidad y Año Nuevo, y el primer día hábil siguiente al feriado del 1° de enero.

Receso administrativo

El Artículo 2° estableció un receso administrativo dividido en dos tramos, que será imputado a la licencia anual ordinaria de los trabajadores estatales. Los períodos definidos son:

  • 26, 29 y 30 de diciembre de 2025

  • Del 5 al 16 de enero de 2026, inclusive

El decreto especifica: "Dispónese receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Central, durante el período comprendido entre los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y desde el 5 al 16 de enero de 2026 inclusive, el que se computará a cuenta de la licencia anual ordinaria de los agentes".

Suspensión de plazos y servicios esenciales

Durante todo el período de asueto y receso quedarán suspendidos los plazos administrativos, afectando trámites y expedientes en curso. No obstante, el texto aclara que no habrá una paralización total del Estado.

"La medida a adoptar no determina la suspensión total de las funciones propias del Estado, ya que se deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales", indica la norma. Para ello, cada ministerio y organismo deberá definir las guardias necesarias para asegurar el funcionamiento mínimo e indispensable en áreas como salud, seguridad, asistencia social y otros servicios críticos.

Organización interna

Las autoridades de cada Ministerio tendrán la responsabilidad de organizar al personal y establecer los criterios operativos para cubrir las funciones durante los períodos establecidos. Según indicó el Gobierno, este esquema es similar al aplicado en años anteriores en los cierres administrativos de fin de año.

La publicación del decreto brinda previsibilidad a organismos, trabajadores y ciudadanía acerca del funcionamiento del Estado provincial durante las semanas de menor actividad, combinando días de asueto con el período de receso administrativo.

Gobierno Entre Ríos Cronograma
Noticias relacionadas
El gobierno oficializó un nuevo esquema de aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. 

El gobierno fijó nuevos aumentos del salario mínimo hasta agosto de 2026

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo.

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio celebró la baja de retenciones. 

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi.

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario