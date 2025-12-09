El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año.

El Gobierno entrerriano definió días de asueto y receso administrativo para las Fiestas y el inicio de 2026, con guardias y continuidad de servicios esenciales.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó el decreto que establece el asueto y el receso administrativo para la Administración Pública Provincial durante las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y el inicio de 2026.

La medida, firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Emanuel Troncoso, fija los días en los que no habrá actividad administrativa y detalla el esquema de guardias y servicios esenciales que se mantendrán operativos.

El Gobierno definió el asueto y el receso administrativo de fin de año

Según el Ejecutivo provincial, el propósito del decreto es facilitar la organización familiar de los agentes durante las Fiestas y, al mismo tiempo, ordenar los recursos humanos para planificar el funcionamiento estatal en un período de menor actividad.

Días de asueto

El Artículo 1° del decreto dispuso tres jornadas de asueto administrativo:

24 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025

2 de enero de 2026

Estas fechas abarcan las vísperas de Navidad y Año Nuevo, y el primer día hábil siguiente al feriado del 1° de enero.

Receso administrativo

El Artículo 2° estableció un receso administrativo dividido en dos tramos, que será imputado a la licencia anual ordinaria de los trabajadores estatales. Los períodos definidos son:

26, 29 y 30 de diciembre de 2025

Del 5 al 16 de enero de 2026, inclusive

El decreto especifica: "Dispónese receso administrativo en el ámbito de la Administración Pública Central, durante el período comprendido entre los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y desde el 5 al 16 de enero de 2026 inclusive, el que se computará a cuenta de la licencia anual ordinaria de los agentes".

Suspensión de plazos y servicios esenciales

Durante todo el período de asueto y receso quedarán suspendidos los plazos administrativos, afectando trámites y expedientes en curso. No obstante, el texto aclara que no habrá una paralización total del Estado.

"La medida a adoptar no determina la suspensión total de las funciones propias del Estado, ya que se deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales", indica la norma. Para ello, cada ministerio y organismo deberá definir las guardias necesarias para asegurar el funcionamiento mínimo e indispensable en áreas como salud, seguridad, asistencia social y otros servicios críticos.

Organización interna

Las autoridades de cada Ministerio tendrán la responsabilidad de organizar al personal y establecer los criterios operativos para cubrir las funciones durante los períodos establecidos. Según indicó el Gobierno, este esquema es similar al aplicado en años anteriores en los cierres administrativos de fin de año.

La publicación del decreto brinda previsibilidad a organismos, trabajadores y ciudadanía acerca del funcionamiento del Estado provincial durante las semanas de menor actividad, combinando días de asueto con el período de receso administrativo.