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Luis Caputo enviará al Congreso un nuevo proyecto para sacar los "dólares del colchón"

Así lo a anunció el ministro de Economía en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

3 de junio 2026 · 08:12hs
Luis Caputo enviará al Congreso un nuevo proyecto para sacar los dólares del colchón

El ministro de Economía, Luis Caputo confirmó este martes que el gobierno de Javier Milei enviará en los próximos días al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para incentivar la canalización de los ahorros en dólares. El anuncio se dio en el marco del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró Caputo haciendo referencia a las observaciones realizadas por especialistas tributarios durante una reciente reunión en el Palacio de Hacienda.

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El ministro comparó esta iniciativa con la reciente aprobación de la ley de modernización laboral al asegurar que ambas apuntan a favorecer a la formalización de la economía. En este sentido, sostuvo que "una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían incrementar la recaudación sin subir impuestos y profundizar el superávit fiscal".

El Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal el 27 de diciembre de 2025 para que los ahorristas ingresen sus dólares no declarados al sistema financiero sin dar explicaciones sobre su origen ni sanciones penales. La normativa entró en vigencia a principios de febrero, pero los especialistas tributarios le sugirieron cambios al ministro hace más de una semana para impulsar el nuevo régimen.

Entre las inquietudes se encontraron las vinculadas con la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales para adherir y ciertos aspectos de "discrepancia significativa". Tras el encuentro, de la que también formó parte el titular de ARCA, Andrés Vázquez, el Gobierno decidió prorrogar hasta fines de julio los vencimientos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.

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En busca de un sistema bimonetario

El plan forma parte de una estrategia del oficialismo para incentivar los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento”, sostuvo Caputo.

En esa línea, afirmó que Argentina avanza hacia un esquema bimonetario similar al de Uruguay. "Estamos permitiendo que se transe en pesos o dólares. La gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un régimen bimonetario a la uruguaya", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Según explicó, en el país vecino las operaciones cotidianas suelen realizarse en moneda local, mientras que las transacciones de mayor monto se concretan en dólares.

Por otro lado, ratificó que se continuará avanzando con reducciones impositivas y señaló que ya se bajaron tributos por el equivalente a u$s20.000 millones anuales.

Las expectativas

Caputo además, hizo referencia a la evolución de los precios y afirmó que la inflación retomó una trayectoria descendente: "Más allá del shock interno del año pasado estamos satisfechos con los resultados. Esperamos que el proceso de desinflación continúe".

El ministro sostuvo que las las expectativas del mercado para el índice de mayo se ubican entre 2,2% y 2,5%. "Mientras sigamos haciendo lo que estamos haciendo, manteniendo el equilibrio fiscal y la prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo hasta que la Argentina converja a niveles de inflación internacional”, señaló, según reprodujo Ámbito Financiero.

En tanto, destacó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Es excelente, no podría ser mejor". En ese sentido, agregó: “No tiene sentido salir al mercado internacional a tasas más altas cuando podemos refinanciar a tasas más bajas por otros mecanismos. Mientras tengamos opciones mejores, vamos a seguir ese camino”.

Luis Caputo Congreso dólares
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