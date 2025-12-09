Uno Entre Rios | El País | Gobierno

El Gobierno presenta el texto de la reforma laboral al Consejo de Mayo

La reforma laboral será presentada este martes ante el Consejo de Mayo y el Gobierno confía en lograr una aprobación rápida en el Congreso.

9 de diciembre 2025 · 08:22hs
El Gobierno presenta el texto de la reforma laboral al Consejo de Mayo

Finalmente prevaleció dentro del gobierno la postura de avanzar contra las “cajas” sindicales en el proyecto de Ley de Modernización Laboral. Durante semanas, este punto estuvo en suspenso: Santiago Caputo venía negociando con las centrales gremiales para garantizar el apoyo a la iniciativa, incluso si eso implicaba no tocar de forma sustancial sus fuentes de financiamiento.

Pero, a diferencia de otras ocasiones, esta vez el Gobierno logró unificar criterios. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la flamante senadora Patricia Bullrich y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fueron quienes insistieron con firmeza en la necesidad de acotar los aportes económicos que reciben los sindicatos.

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica.

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año.

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

En los pasillos de la Casa Rosada se comenta que una encuesta de la consultora Zentric terminó de sellar el consenso interno. Según ese relevamiento, los diez principales gremios manejan un flujo anual cercano a u$s 685 millones, proveniente de descuentos obligatorios sobre los salarios formales, incluidos los de trabajadores no afiliados. En moneda local, esa recaudación supera ampliamente el billón de pesos por año.

Para dimensionar el impacto de la iniciativa, la nueva normativa establece una reducción del 6% en los aportes destinados a las obras sociales sindicales, que actualmente están a cargo del empleador. Además, once la ley sea promulgada, al mes siguiente se aplicará una baja en los aportes patronales destinados a los distintos subsistemas de la seguridad social, al Fondo Nacional de Empleo, al SIPA y al régimen de asignaciones familiares.

Consejo de Mayo

Este martes a partir de las 13.30, el jefe de gabinete, Manuel Adorni presentará el proyecto de ley definitivo de Modernización Laboral a los miembros del Consejo de Mayo integrado por Cristian Ritondo (Diputados); Carolina Losada (Senadores); Martín Rappallini (UIA); Gerardo Martínez (CGT) y por los gobernadores, Alfredo Cornejo. También participará por el Poder Ejecutivo, Federico Sturzenegger y, es de suponer, el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En el mundo empresario, en particular en las pymes, la mayor preocupación que frena la contratación de un nuevo empleado pasa por los costos que las empresas deben afrontar al momento de despedir a un empleado. Uno de los mayores problemas, son las “exorbitantes” indemnizaciones que establecen algunos jueces.

La propuesta de Modernización Laboral clarificará “muchos elementos de la ley de Contrato de Trabajo que reducen la arbitrariedad del juez a la hora de establecer los montos indemnizatorios”, según precisó una alta fuente del Gobierno.

Al respecto, recordó que por iniciativa del oficialismo se sacaron las multas, pero los abogados laboralistas “contraatacaron” planteando “daños y perjuicios”.

Según consignó Ámbito Financiero, la nueva norma contempla, de alguna forma, invertir la carga de la prueba y el trabajador deberá demostrar que efectivamente sufrió daños y perjuicios. La expectativa de las autoridades nacionales también está puesta en el aumento del empleo que derivará –aseguran– de la adaptación de convenios que contemplen las diferencias regionales. Es decir, en aquellas zonas con menos desarrollo se establecerían salarios relativamente inferiores a las más evolucionadas. La estimación oficial es que, de esta forma, la ocupación podría subir hasta 17% en el noroeste del país.

Trabajadores Reforma laboral

LEER MÁS: Recesión: empresas no pueden pagar impuestos ni proveedores

Otras reformas

Cabe recordar que el gobierno de Milei también está impulsando distintas reformas que buscan incentivar la inversión:

Compra de tierras

Las autoridades prevén insistir en abrir la posibilidad de comprar tierras rurales a extranjeros. Se estima que esta restricción está demorando inversiones en el país por unos u$s5.000 millones. Citan, como ejemplo, el interés de inversores qataríes que desean invertir en tambos para exportar leche a los países árabes.

Mercado de seguros

La intención oficial es darle “un gran impulso a la actividad”, según fuentes de la Casa Rosada. En este sentido, señalan que el presidente Javier Milei es uno de los inspiradores de estas medidas a partir del convencimiento de que “cuantos más seguros privados haya, menos demandará la gente del Estado”.

Transporte fluvial

El Gobierno contempla insistir con la desregulación del transporte fluvial que fuera frenada por el Congreso. La estimación oficial es que la eliminación de trabas burocráticas y laborales permitiría reducir en 40% el costo de la marina mercante. Se contempla el uso de banderas extranjeras temporalmente y flexibilizaciones normativas para reducir costos operativos y atraer inversiones. Sin embargo, la iniciativa generó fuertes críticas de gremios por precarización laboral y la entrega del sector a empresas extranjeras.

Tratado de patentes

Uno de los pedidos que trascendió que habría efectuado Estados Unidos es el tema de patentes. Un requisito clave para avanzar en el acuerdo comercial y lograr la “pronta aprobación”.

Conocido por las siglas PCT (Patent Cooperation Treaty), es un acuerdo internacional gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que permite a inventores y empresas solicitar protección para sus descubrimientos en múltiples países a través de una única solicitud internacional.

Esta propuesta, que ya cuenta con media sanción del Senado, ha generado resistencias en distintos sectores, particularmente los laboratorios farmacéuticos nacionales.

Sin embargo, en el Gobierno consideran que “es absurdo que hoy, por ejemplo, un investigador del CONICET no pueda patentar en Argentina y tenga que ir a entregar su invención a un brasileño, a un chileno por la falta de una legislación que lo proteja”.

Agregan que al PCT adhieren todos los países del mundo con excepción de Argentina, Venezuela, Bolivia, Etiopía, Somalía, Afganistán e Irán.

La adopción del pacto permitirá, aseguran, el desarrollo de sectores como semillas, aunque en esta materia las autoridades están pensando en un esquema en el que los cambios normativos sean hacia adelante.

En el Gobierno señalan que, por cuestiones de confidencialidad, todavía no pueden dar detalles de la apertura comercial que realizará los Estados Unidos a exportaciones argentinas, pero se muestran confiados en que “significará un antes y un después para numerosas regiones que van a poder colocar sus productos en el principal mercado del mundo”.

Gobierno Reforma Laboral Consejo de Mayo Congreso
Noticias relacionadas
El gobierno oficializó un nuevo esquema de aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. 

El gobierno fijó nuevos aumentos del salario mínimo hasta agosto de 2026

El rubro de la construcción continúa en alza.

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Las Bolsas de Cereales y Comercio apoyaron la reducción permanente de las retenciones.

Retenciones: Bolsas de Cereales y Comercio apoyaron la reducción

senasa suspende importacion de chorizos y jamones de espana

Senasa suspende importación de chorizos y jamones de España

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Ultimo Momento
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

Mientras la construcción continúa en alza, el sector de la industria sigue sin repuntar

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Policiales
Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

El detenido por matar a dos jóvenes en la ruta 32 tenía varios blister de pastillas

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Choque fatal en Entre Ríos: sigue detenido el automovilista que embistió a un motociclista

Cayó en la trampa de una viuda negra: lo drogaron y le robaron todo

Cayó en la trampa de una "viuda negra": lo drogaron y le robaron todo

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Gustavo Rivas invocó el fallo que benefició a Ilarraz y pidió al STJ que revise su condena

Ovación
La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez en el triunfo de Atlético de Madrid

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Lucas Pratto recordó la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca y revivió cada momento decisivo

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

Jugadores paranaenses fueron convocados para Capibaras XV

La provincia
La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

La Municipalidad de Paraná mejora el servicio de agua potable y realiza tareas de bacheo

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

Frigerio celebró la baja de retenciones: Argentina está en la dirección correcta

Frigerio celebró la baja de retenciones: "Argentina está en la dirección correcta"

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dolor en el periodismo entrerriano: murió Sergio Rinaldi

Dejanos tu comentario