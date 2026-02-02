El gobierno oficializó la designación de un militar retirado en el Servicio Meteorológico Nacional

Uno Entre Rios | El País | Gobierno

El gobierno designó a Antonio José Mauad “ad honorem” en el organismo. El militar había renunciado en agosto en medio de cuestionamientos de entidades profesionales.

2 de febrero 2026 · 08:02hs
Antonio José Mauad vuelve a dirigir el organismo "ad honorem" tras su renuncia en agosto y en medio de cuestionamientos de entidades profesionales.

El Gobierno nacional oficializó hoy la designación de Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), marcando el regreso del funcionario al cargo que había dejado vacante en agosto pasado tras una serie de críticas sobre su idoneidad técnica.

El nombramiento fue formalizado a través del Decreto 77/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. La normativa establece que Mauad ejercerá la función con carácter "ad honorem" y rango de Subsecretario, con vigencia retroactiva al 1º de enero de 2026 y por un periodo de cuatro años.

Críticas

El regreso de Mauad, quien es veterano de la Guerra de Malvinas y militar retirado, ocurre luego de cinco meses de acefalía en el organismo. Su gestión anterior había concluido abruptamente en agosto de 2025, cuando presentó su renuncia en medio de fuertes cuestionamientos del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM).

La entidad profesional había advertido que el funcionario no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 1432/2007, que estipula que la dirección debe estar a cargo de un civil con título universitario vinculado a las ciencias de la atmósfera.

Durante el interregno, el Ministerio de Defensa había anunciado la llegada del investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio, quien incluso regresó al país para asumir el puesto. Sin embargo, su designación nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial, quedando trunca su asunción.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la reincorporación de Mauad se concreta tras el cambio de conducción en la cartera de Defensa, con la salida de Luis Petri y el desembarco de Presti. A pesar de la oficialización, el CAM volvió a emitir un comunicado señalando que el requisito de idoneidad técnica "no es un formalismo administrativo, sino un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo".

