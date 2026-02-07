Uno Entre Rios | El País | Santa Fe

El sable corvo de San Martín llegó a Santa Fe tras una emotiva despedida

El sable corvo del General José de San Martín llegó este sábado a Santa Fe para encabezar los actos centrales por el aniversario del Combate de San Lorenzo.

7 de febrero 2026 · 16:11hs
El sable corvo del General San Martín ya se encuentra en San Lorenzo

El sable corvo del General San Martín ya se encuentra en San Lorenzo, Santa Fe.

El sable corvo del General José de San Martín llegó este sábado a Santa Fe para encabezar los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo. El traslado se concretó luego de una masiva despedida en el Museo Histórico Nacional, donde el jueves 5.000 personas se acercaron a ver la pieza por última vez.

La pieza histórica salió del museo porteño a las 8.45 custodiada por personal de seguridad, conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo, arribando a Aeroparque a las 11 para su vuelo hacia la ceremonia.

El maratón Paraná - Santa Fe volvió tras 38 años

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

Desde este viernes, se podrá viajar parado en colectivos Etacer Paraná - Santa Fe.

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Homenaje multitudinario en Santa Fe

La reliquia es la protagonista de la recreación del combate de 1813 que se realiza esta tarde en el Campo de la Gloria.

  • El despliegue: Entre 30 y 40 granaderos a caballo recrearán la histórica "carga de caballería" desde el lugar exacto de los hechos hacia el río.
  • Expectativa: Se espera la presencia de más de 60.000 personas.
  • Dato histórico: Aunque es el símbolo máximo de la gesta, el sable corvo no fue utilizado por el Libertador en esta batalla específica, aunque sí en el resto de la campaña continental.

Lágrimas en la despedida y nuevo destino

El traslado generó escenas de profunda emoción en Buenos Aires. Fuentes del Museo Histórico confirmaron que el público, mayoritariamente joven, dejó mensajes emotivos en el libro de visitas y que "hubo gente que se iba llorando" al despedir el objeto que permaneció allí desde 2015.

A partir de mañana domingo, el sable tendrá un nuevo hogar. El Regimiento de Granaderos a Caballo invitó a la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede del Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554).

  • Horarios: De miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas.
  • Costo: Entrada libre y gratuita.
Santa Fe San Martín Museo Histórico Nacional
