Giuliano Galoppo podría recibir una durísima sanción

La FIFA declaró a Giuliano Galoppo responsable de incumplimiento con su exrepresentante y deberá pagar una cifra exorbitante.

6 de febrero 2026 · 20:58hs
Si no cumple

Prensa River.

Si no cumple, Giuliano Galoppo podría ser sancionado con seis meses sin poder jugar.

Giuliano Galoppo, mediocampista de River, podría afrontar una dura sanción por un conflicto económico con Leandro Nicolás Escudero, su ex representante. El jugador deberá realizarle diversos pagos a Escudero con plazo hasta el 19 de febrero y en caso de no hacerlo podría sufrir una sanción de seis meses sin jugar.

La decisión, que fue ratificada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA y que además va de la mano con una sentencia previa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), obliga a Galoppo a pagar alrededor de 770 mil dólares, donde se incluyen diversos intereses y conversiones a tasas actuales.

En el desglose de pagos, Galoppo deberá abonar 530 mil dólares mas un interés del 12% anual calculado desde agosto del 2022, 360 mil pesos mas intereses y otros 4,47 millones de pesos.

Además, en el comunicado de la FIFA se estipuló un pago de 5.000 francos suizos para su representante y la misma cifra hacia el ente madre del fútbol en concepto de la multa disciplinaria.

Galoppo, de 26 años, llegó a River en enero del 2025 y desde su arribo disputó 38 partidos, en los que anotó siete goles y entregó una asistencia.

