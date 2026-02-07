Bomberos Voluntarios de Villa Elisa preparan un festival solidario que enciende la esperanza

Fuego Fest será el domingo 15 con entrada libre y gratuita. Lo recaudado se destinará al cuartel de los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa

Desde hace 14 años, Villa Elisa se prepara para una de sus celebraciones más convocantes y con mayor sentido comunitario: el domingo 15 se realizará el Fuego Fest, un festival solidario organizado por los Bomberos Voluntarios de la localidad para recaudar fondos destinados al funcionamiento del cuartel. Más que un evento artístico, se trata de una verdadera muestra de compromiso social, en un contexto nacional atravesado por incendios de gran magnitud y por la necesidad permanente de recursos para sostener el sistema de bomberos voluntarios.

La nueva edición se realizará en el Parque San Jorge, con entrada libre y gratuita, a partir de las 20.30, y promete una noche cargada de música, sorteos, gastronomía y propuestas para toda la familia. El escenario reunirá a artistas de distintos géneros y trayectorias: el folclorista Pistingo Izaguirre, con presencia regional y actuaciones en la República Oriental del Uruguay; el grupo Pasión y Vida, reconocido por su homenaje a Los Iracundos y con más de dos décadas de recorrido por escenarios de todo el país; Canto Raíz, con un repertorio folclórico tradicional; y el cierre a puro baile con La Aplanadora, banda de cumbia fiestera que ha participado en eventos de gran convocatoria como la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay y la Fiesta Nacional de la Artesanía.

Trajes Bomberos Voluntarios

Lo recaudado será para los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa

Más allá de su propuesta artística, el Fuego Fest es sobre todo una herramienta que ayuda a sostener una institución clave en la comunidad, ya que lo recaudado tiene un destino concreto y vital para el funcionamiento del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, que tiene 45 años de historia y es pionera en la provincia, con un rol clave en la respuesta ante emergencias. Actualmente, el cuartel cuenta con 24 bomberos voluntarios, que intervienen en incendios forestales y estructurales, accidentes viales y rescates acuáticos.

“Todo lo que se recauda se destina directamente a la compra de equipamiento y al funcionamiento del cuartel”, explicó Leandro Arribalzaga, presidente de los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, y vicepresidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, quien recordó que gracias a los recursos que se lograron reunir en ediciones anteriores se pudo concretar una inversión fundamental: la compra de equipos estructurales completos para los 24 bomberos, una indumentaria que utilizan los bomberos para combatir incendios. Esta adquisición demandó 97 millones de pesos y permitió equipar a la totalidad del cuerpo activo. “Son elementos indispensables para cuidar la vida de quienes nos cuidan”, remarcó Arribalzaga.

Bono contribución

La fiesta también contará con el tradicional sorteo del Bono Contribución, uno de los grandes atractivos del evento. El primer premio es un auto Gold Trend 2019, seguido de nueve órdenes de compra de distintos montos, que van desde un millón de pesos hasta 100.000 pesos. El sorteo se realiza ante escribano público y no es necesario estar presente, ya que los bonos incluyen número telefónico para notificar a los ganadores.

Fuego Fest El Fuego Fest que organizan los Bomberos Voluntarios de Villa Elisa es un éxito cada año.

La venta viene superando ampliamente las expectativas, y Arribalzaga destacó: “Ya llevamos vendidos más de 2.000 bonos, casi 1.400 más que el año pasado a esta misma fecha”.

En este marco, confirmó que los bonos podrán adquirirse incluso durante la noche del festival. A su vez, contó que el valor es de sólo 8.000 pesos y se puede abonar por transferencia bancaria, lo que posibilita la participación de personas de otras ciudades. Para más datos y consultas, hay que contactarse al número 3447 649148.

Fiesta familiar

El Fuego Fest tendrá un paseo de artesanos, peloteros inflables para las infancias y el servicio de comidas a cargo de los propios bomberos, una propuesta que año tras año es cada vez más elegida por el público.

El evento, que en su edición anterior reunió a cerca de 9.000 personas, vuelve a perfilarse como un gran convocante, potenciado además por el fin de semana largo y el alto nivel de ocupación turística que presenta Villa Elisa, con un 80% de reservas ya confirmadas hasta hoy y que seguramente va a incrementarse.