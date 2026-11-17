La Secretaría de Trabajo informa que quedó postergada la audiencia paritaria estatal con los gremios UPCN y ATE, que estaba prevista para este martes 17 de noviembre.
El Gobierno postergó la paritaria estatal
La Secretaría de Trabajo postergó la audiencia paritaria estatal con los gremios UPCN y ATE, que estaba prevista para este martes 17
17 de noviembre 2026 · 09:51hs
La nueva audiencia se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 14 horas. Así se hizo saber desde la Secretaría de Trabajo del gobierno provinical.
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De esta manera, se reprograma la audiencia paritaria estatal prevista para este martes 17 de noviembre con los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE).