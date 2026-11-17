El Gobierno postergó la paritaria estatal La Secretaría de Trabajo postergó la audiencia paritaria estatal con los gremios UPCN y ATE, que estaba prevista para este martes 17 17 de noviembre 2026 · 09:51hs

La Secretaría de Trabajo postergó la audiencia paritaria estatal con los gremios UPCN y ATE, que estaba prevista para este martes 17

La Secretaría de Trabajo informa que quedó postergada la audiencia paritaria estatal con los gremios UPCN y ATE, que estaba prevista para este martes 17 de noviembre.

La nueva audiencia se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 14 horas. Así se hizo saber desde la Secretaría de Trabajo del gobierno provinical.

LEER MÁS: Gobierno cerró la paritaria docente con aumento del 4% por decreto y piso en $1 millón De esta manera, se reprograma la audiencia paritaria estatal prevista para este martes 17 de noviembre con los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE).