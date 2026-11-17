Siete escuelas técnicas de Entre Ríos participaron del Desafío ECO YPF 2026, realizado en el Autódromo Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Los equipos presentaron sus autos eléctricos, diseñados y construidos por estudiantes y docentes, y obtuvieron importantes reconocimientos en distintas categorías de la competencia.

En esta edición, Entre Ríos estuvo representada por siete equipos. La Escuela de Educación Técnica N° 1 Francisco Ramírez, de Paraná, compitió con el auto N° 81; la Escuela de Educación Técnica N° 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia, de Concepción del Uruguay, lo hizo con el N° 42; y la Escuela de Educación Técnica N° 1 Pascual Echagüe, de Concordia, participó con el N° 97.

También estuvieron presentes la Escuela Técnica N° 35 de Crespo, que participó por primera vez con el vehículo N° 43; la Escuela de Educación Técnica N° 2 José María Colombo, de Gualeguaychú, con el N° 68; la Escuela de Educación Técnica N° 4 Pablo Broese, de Larroque, con el N° 83; y la Escuela de Educación Técnica N° 1 Etchebarne, de Villaguay, con el N° 113.

Entre los resultados destacados, el equipo de la Escuela de Educación Técnica N° 2 José María Colombo, de Gualeguaychú, obtuvo el primer puesto en la categoría Setup Challenger y alcanzó la quinta posición en el Sprint Femenino. El auto eléctrico N° 68, construido por estudiantes y docentes de la institución, sumó un total de 239 puntos y logró ubicarse en el quinto lugar de la competencia. Además, en esta edición, el diseño del prototipo incluyó un homenaje a los Héroes de Malvinas, que fue presentado ante excombatientes de la ciudad.

Por su parte, la Escuela de Educación Técnica N° 1 Pascual Echagüe, de Concordia, recibió el Premio AVEA a la Innovación Tecnológica, otro de los reconocimientos que destacaron el trabajo y la creatividad de los estudiantes entrerrianos.

La directora de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Geist, destacó que el desarrollo de estos proyectos permite fortalecer la modalidad técnico-profesional mediante la integración de la teoría y la práctica en la resolución de problemas concretos, con especial énfasis en el trabajo en equipo. Asimismo, agradeció el compromiso de estudiantes, docentes, familias y autoridades escolares, y el acompañamiento de los sponsors que hicieron posible la presentación de los vehículos.

El Desafío ECO YPF 2026 reunió en Junín a 2.000 estudiantes de 156 escuelas de 23 provincias argentinas, en una competencia educativa y tecnológica que promueve la innovación, la educación técnica y la movilidad sustentable.

Durante el encuentro, los equipos presentaron sus prototipos de autos eléctricos, que fueron sometidos a revisiones técnicas y evaluaciones de diseño. También participaron de pruebas de aceleración, habilidad conductiva y clasificación, además de la Competencia Femenina, con más de 150 mujeres pilotos, y la Carrera Endurance, la prueba principal del certamen, que puso a prueba la velocidad, la estrategia y la eficiencia energética de los vehículos.

De esta manera, el Desafío se consolidó como un espacio de aprendizaje, intercambio y trabajo en equipo, en el que jóvenes de todo el país pudieron demostrar sus conocimientos y capacidades en tecnología e innovación.