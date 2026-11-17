La Provincia ordenó frenar el vertido de residuos en un basural de Oro Verde La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos suspendió el ingreso y egreso de camiones con residuos al basural de Oro Verde e inició un sumario administrativo. 17 de noviembre 2026 · 07:40hs

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso la “suspensión total e inmediata del ingreso y egreso de camiones con residuos de cualquier índole para su vertido y/o disposición total o parcial en el predio” destinado para ese fin en el Municipio de Oro Verde “hasta tanto se regularice la situación ambiental y concluya el sumario administrativo que se instruye, bajo percibimiento de dar intervención a la fuerza pública y/o formular las denuncias penales”.

El área que está a cargo de Rosa Hojman resolvió además la apertura de un sumario administrativo a la Municipalidad de Oro Verde en cumplimiento de lo que dispone la Ley N° 10.311 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos “por los incumplimientos e irregularidades ambientales constatadas”. Las faltas que se le imputó son “la operación y disposición final de residuos sólidos urbanos en un predio no declarado ni autorizado (…) en contravención a la Ley Provincial Nº 10.311”.

LEER MÁS: Inundación: la Municipalidad de Paraná despliega operativos de asistencia en las zonas afectadas Incumplimiento grave La resolución N° 637, del 16 de noviembre, da cuenta “de un incumplimiento manifiesto, grave y continuado a las normas ambientales provinciales. En efecto, mediante inspección ocular documentada en el Informe Técnico Nº 40, se constató la existencia y explotación activa por parte de la municipalidad de Oro Verde de un sitio de disposición final de residuos no declarado ante esta Secretaría, que opera como un basural a cielo abierto donde se verificó la descarga in situ por parte de camiones del propio Municipio, la disposición indiscriminada y acopio de residuos voluminosos, escombros, neumáticos fuera de uso, chatarra, envases de pintura y restos de poda entremezclados con residuos domiciliarios, presencia de personas realizando tareas informales de recolección, acumulación de agua mezclada con residuos en sitios de aparente extracción de áridos preexistente, y la proximidad inmediata de lagunas presumiblemente cloacales sin tratamiento ni aislamiento acreditado”.