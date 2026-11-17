Se reportaron postes y árboles caídos, al menos dos voladuras de techos y destrozos en el Albergue Deportivo.

Un fuerte temporal se produjo en pocos minutos pero generó daños en diferentes puntos de San Salvador. Entre las situaciones reportadas se encuentra la voladura del techo de una vivienda ubicada en Lorenzo Torrez y José Hernández, en la zona norte de la ciudad.

También se informó sobre otras voladuras de techo en inmediaciones del Predio del Arroz y en el barrio Lourdes, Diagonal Malarín, mientras que en el Albergue Deportivo se registraron múltiples destrozos. Además, durante la noche se reportaron árboles y postes derribados, por lo que se recomienda extrema precaución ante la posible presencia de cables caídos.

Pedido a los vecinos afectados

Defensa Civil pidió que los vecinos que hayan sufrido voladuras de techos u otros daños permanezcan en lugares seguros y eviten exponerse mientras continúen las condiciones adversas.

También se solicitó no salir de los domicilios salvo que resulte indispensable debido a los riesgos generados por la oscuridad, el temporal y el tendido eléctrico afectado.

Según consignó el sitio local Mercurio Noticias, bomberos Voluntarios de San Salvador, la Jefatura Departamental de Policía y la Municipalidad trabajan de manera conjunta para asistir a las personas afectadas y atender las distintas situaciones generadas por el temporal.

El relevamiento de daños continúa y podrían conocerse nuevos reportes durante las próximas horas.