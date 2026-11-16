Los Talleres Culturales Barriales cerrarán el año con dos jornadas de muestras, clases abiertas y propuestas musicales en distintos barrios de Paraná.

La división en dos fechas apunta a que puedan acercarse quienes participaron de las propuestas en distintos sectores de la ciudad. El miércoles el punto de encuentro será el Centro Integrador Comunitario (CIC) Este, en Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña. El jueves, en tanto, la actividad se trasladará al CIC La Floresta, ubicado en El Resero y Burmeister.

El objetivo es dar a conocer lo que se hizo en los espacios de formación cultural y propiciar un reencuentro entre talleristas, alumnos, familias y vecinos. Con ese fin, se exhibirán trabajos y carpetas que reúnen las actividades del año, y se ofrecerán clases abiertas para que el público conozca cómo se trabaja en cada taller.

Para el final de cada jornada se prevé una merienda destinada a niños y adolescentes, además de un show musical a cargo de la Asociación Amigos de la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana, que participa a través del programa Construir Valores de la Municipalidad.

Las jornadas están pensadas como una celebración compartida: quienes pasaron por los talleres podrán mostrar a sus familias y amigos lo aprendido, mientras que los vecinos que todavía no conocen la propuesta tendrán la posibilidad de acercarse, recorrer las muestras, participar de las clases abiertas y animarse a sumarse en próximas ediciones.

La cultura en los barrios

Los Talleres Culturales Barriales son parte de una política pública municipal que busca ampliar el acceso a la cultura, la formación artística y la participación comunitaria en distintos puntos de Paraná. El programa se enmarca en la Ordenanza N.º 10.116.

Durante seis meses, el ciclo ofreció encuentros semanales pensados sobre todo para niñas, niños y adolescentes. Se realizaron en Centros Integradores Comunitarios, comisiones vecinales, bibliotecas populares, merenderos y otros espacios de cada barrio.

La edición 2026 reunió una amplia variedad de disciplinas: teatro, danza, circo, artes visuales, cerámica, muralismo, costura creativa, humor gráfico e historieta, percusión, batucada, expresión corporal y confección de juguetes populares, entre otras.

Al frente de los talleres estuvieron docentes, educadores y hacedores culturales locales, que acompañaron procesos de aprendizaje, experimentación y creación colectiva. Las muestras de cierre permitirán compartir parte de ese recorrido y valorar el trabajo realizado en los territorios, así como los lazos que se tejieron entre participantes, docentes y espacios comunitarios.

Los cierres funcionan también como un reconocimiento al compromiso de quienes sostuvieron los espacios durante todo el año y como una forma de fortalecer la red cultural que se fue armando entre los barrios. Cada taller aportará su propio lenguaje artístico, de modo que el público podrá recorrer un panorama diverso de expresiones, desde lo escénico y lo musical hasta lo plástico y lo artesanal.

Cronograma

Miércoles 18 de noviembre, de 17 a 19, en el CIC Este (Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña), y jueves 19 de noviembre, de 17 a 19, en el CIC La Floresta (El Resero y Burmeister).

En ambas fechas habrá exposiciones de trabajos, clases abiertas, merienda para niños y adolescentes y un cierre musical para compartir con talleristas, familias y vecinos de toda la ciudad.