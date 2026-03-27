La Federación de Psicólogas y Psicólogos de Argentina también cuestionó a ORI.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (Fepra) expresa su pleno acompañamiento al posicionamiento público del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos frente a la reciente implementación, por parte del gobierno provincial, de un programa basado en inteligencia artificial orientado al apoyo de docentes y estudiantes.

“En primer lugar, manifestamos nuestra profunda preocupación por el carácter inconsulto de la medida adoptada, que omite la participación de las instituciones profesionales, académicas y científicas con trayectoria en el campo de la salud mental, la educación y la niñez. Las transformaciones que involucran procesos subjetivos, prácticas pedagógicas y abordajes en salud mental no pueden ser definidas unilateralmente ni reducidas a decisiones de carácter meramente tecnológico o administrativo. Requieren, por el contrario, de instancias de debate plural, interdisciplinario y con anclaje territorial”, expresa en el inicio.

Y agrega: “Tal como señalan diversos desarrollos contemporáneos -entre ellos el informe ‘La época de la IA: complementariedades entre humanos y máquinas en acción’ de la MIT Sloan School of Management-, la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial solo resulta social y éticamente válida en la medida en que complemente y fortalezca la acción humana, sin sustituirla ni desresponsabilizarla. En el campo educativo y de la salud mental, esto implica reconocer que no hay acompañamiento posible sin la presencia de profesionales formados, identificables y responsables de sus intervenciones”.

Más adelante expresa: “En este sentido, advertimos que la introducción de dispositivos algorítmicos en ámbitos sensibles como la escuela, sin el debido respaldo de equipos profesionales, puede derivar en procesos de desubjetivación, simplificación de la complejidad psíquica y debilitamiento del lazo social. La escucha clínica, la intervención situada y la construcción de estrategias colectivas no son sustituibles por respuestas automatizadas, por más sofisticadas que estas se presenten”.

Enseguida anexa: “Por ello, compartimos plenamente la posición del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos en cuanto a la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios y territoriales, que cotidianamente sostienen el trabajo con niñas, niños, adolescentes y comunidades educativas. Son las y los profesionales quienes, desde su formación y compromiso ético, pueden dar cuenta de la complejidad de los procesos subjetivos, las condiciones sociales y las tramas vinculares que atraviesa la experiencia educativa. Asimismo, destacamos y reivindicamos la tarea cotidiana de las y los colegas en el sistema educativo, muchas veces desarrollada en condiciones adversas, pero con una profunda responsabilidad en la promoción de la salud mental, la inclusión y el cuidado de los vínculos”.

Para el final, el comunicado deja en claro: “En este marco, la Fepra solicita al gobierno de la provincia de Entre Ríos que revise la implementación del programa en cuestión y convoque de manera urgente a las instituciones profesionales, académicas y científicas especializadas, a fin de construir políticas públicas participativas con perspectiva de derechos y con centralidad en el trabajo humano. Sin participación, sin profesionales y sin anclaje territorial, no hay política pública legítima en salud mental ni en educación”.