Durante 2025, en Entre Ríos se registraron más de 2,5 millones de actos procesales

Durante el período comprendido entre febrero y noviembre de 2025, el Poder Judicial registró un total de 2.522.298 actos procesales, reflejando un alto nivel de actividad en los distintos fueros e instancias de la provincia de Entre Ríos .

En ese lapso se contabilizaron 1.057.055 presentaciones digitales realizadas por abogados/as, consolidando el uso de herramientas tecnológicas en la tramitación judicial. Asimismo, el promedio de movimientos diarios –en días con actividad– fue de 19.163, lo que evidencia una dinámica sostenida del sistema judicial.

En igual período se iniciaron 79.969 causas en todos los fueros e instancias. En cuanto a la producción jurisdiccional, se dictaron 42.665 sentencias definitivas y 79.493 resoluciones interlocutorias, alcanzando un total de 122.158 resoluciones.

En primera instancia, los mayores volúmenes de resoluciones correspondieron a los fueros de Familia (24.891), Penal (24.315) y Civil y Comercial (23.408). En tanto, en segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 2.422 sentencias y 3.449 autos, totalizando 5.871 resoluciones, mientras que en la instancia superior, las Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal en Pleno emitieron 1.791 resoluciones, de las cuales 1.058 fueron sentencias y 733 autos.

En materia no penal se dictaron 36.744 sentencias definitivas y 59.676 resoluciones interlocutorias, sumando 96.420 resoluciones, entre las cuales se incluyen 699 procedimientos constitucionales. Por su parte, en materia penal se dictaron 5.921 sentencias y 19.817 autos, totalizando 25.738 resoluciones.

En el mismo período se realizaron 22.547 audiencias en primera instancia, además de 3.193 audiencias de mediación penal, lo que reafirma la importancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Estos indicadores dan cuenta del volumen de trabajo y de la continuidad en la prestación del servicio de justicia, así como del fortalecimiento de las políticas de modernización y gestión judicial implementadas durante el año 2025.

Subastas electrónicas

Durante 2025 se efectuaron 110 subastas electrónicas y se recaudaron más de 2.500 millones de pesos, en tanto que para los primeros meses de 2026 hay 17 remates decretados y cargados. El sistema cuenta con 17.120 postores registrados y en condiciones de ofertar o pujar, con un incremento sostenido en el tiempo.

Al 22 de diciembre pasado se realizaron exitosamente 110 subastas, computándose como unidad aquellos remates masivos de lotes de bienes muebles, lo que permitió recaudar 2.507.160.959,39 de pesos. Esa cifra no incluyó los honorarios de los y las martilleros y martilleras intervinientes, ni comisiones por servicio del portal.

Dentro del plazo conferido, se encuentran pendientes de pago seis remates, mientras que uno más está en curso, con fecha de finalización estipulada para el 30 de diciembre próximo.

Asimismo, durante el año fueron suspendidas 42 subastas, en la mayoría de los casos por acuerdo de partes o por defectos en publicaciones y/o notificaciones de parte. También fracasaron 18 procedimientos: 10 por falta de ofertas, quedando los bienes desiertos, y los 8 restantes debido a postores remisos, por lo que se instó, a través de los organismos intervinientes, la aplicación de las sanciones previstas de conformidad con el artículo 26º del Reglamento y normas procesales aplicables al caso.

En ese sentido, estadísticamente se mantiene la tendencia de los remisos, representando menos del 5% del total de remates decretados desde la entrada en vigencia de este nuevo sistema.

En tanto, para los meses de febrero, marzo y abril de 2026 ya se encuentran decretadas y cargadas 17 nuevas subastas, estimándose un volumen de trabajo similar al del año en curso.

Según el registro oficial, al 22 de diciembre pasado se computan 17.220 usuarios o postores de todo el país, entre personas físicas (16.943) y jurídicas (277), en condiciones de ofertar o pujar en relación a los diversos bienes en remate.

Dado que a diario se reciben numerosas solicitudes de inscripción -no habiendo mermado esa tendencia desde la implementación del sistema-, esta cifra de postores tiende a aumentar en forma permanente, viabilizando el desarrollo de las subastas con una importante participación de interesados.