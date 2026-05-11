San Agustín: un dominico vuelve a la parroquia y será administrador parroquial.

El dominico Miguel Ángel Céspedes asumirá en San Agustín como administrador parroquial, en el regreso de la orden a la histórica comunidad de Paraná.

Este domingo por la mañana asumirá el nuevo responsable de la parroquia San Agustín de Paraná , en un cambio que marca el regreso de la Orden de los Predicadores (dominicos) a una comunidad con fuerte historia en la ciudad.

"El domingo a la mañana va a asumir el nuevo encargado de la parroquia San Agustín, que es de la comunidad de los dominicos" , señalaron a UNO .

San Agustín: cambio y regreso dominico

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El sacerdote Miguel Ángel Céspedes será quien quede al frente de la comunidad, aunque como administrador parroquial, debido a que pertenece a una congregación religiosa y no al clero diocesano de Paraná.

"Los dominicos estuvieron en los inicios de la creación de la parroquia San Agustín", remarcaron desde el entorno consultado. "Miguel Céspedes vuelve a la parroquia como en el inicio de la comunidad de los dominicos, por autorización del obispo", agregaron.

En ese sentido, recordaron la historia de la orden en la ciudad, vinculada a su llegada en 1967 para el trabajo pastoral en la zona. "Hay una historia muy linda de la creación de la parroquia, cuando llegaron los padres dominicos", destacaron.

El cambio se da en el marco de las disposiciones del arzobispo de Paraná, Raúl Martín, que definieron traslados de sacerdotes en distintas comunidades de la diócesis. En ese esquema, Ignacio Patat dejará San Agustín para asumir en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Cerrito.

Con la llegada de Céspedes, la comunidad vuelve a quedar vinculada a la presencia dominica, en continuidad con su historia pastoral.