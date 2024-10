De la furia al llanto: concejal de Paraná negó estar ligada a las estafas a ahorristas

“No me banco esta injusticia que han hecho conmigo. Porque realmente he quedado muy mal con mi jefe político (NR: por Adán Bahl). No soy la chica de los mandados de él; que tengo que ir a decir tal cosa como me hicieron quedar. Que qué casualidad el (Sergio) Elizar y Farías estaban juntos en Buenos Aires. De pedo no dijeron que estábamos hasta en el mismo hotel. Entonces eso me duele. Me duele todo lo que está pasando con esa bendita financiera y que los Gamarci están ligados conmigo. También me duele que digan que quizás participé, con dos pesos que nos dan acá. ¿Cómo voy a participar de esa manera? No le estoy pasando bien, señor presidente”, lanzó.

Enseguida, agregó: “No voy a permitir que me maltraten. Porque yo acá siempre estuve y siempre tengo muy buena onda. Pero no la estoy pasando bien. Porque justamente me agarran en una situación que parece que todos se pusieron en contra mía. ¿Por qué? Porque soy mujer, porque llego, porque no tuve que arrodillarme con nadie. Siempre llegué por mi trabajo y por mi lealtad. Sobre todo mi lealtad".

Susana Farías.mp4

Más tarde, se supo que la dirigente peronista tiene un vínculo de amistad con Julio y Andrés Gamarci y que además ambos fueron sus asesores. Julio fue su asesor legal hasta antes de asumir como subsecretario de Deportes en la gestión de Adán Bahl, en mayo de 2020; mientras que el contador, Andrés, fue su asesor contable hasta mediados de este año.

También explicó que con Julio tenía una relación a través del sóftbol. Y es que Julio Gamarci fue el entrenador del seleccionado de sóftbol de Argentina, campeón Panamericano y del mundo en 2019. Ese mismo año fue reconocido como el Mejor Técnico de Sóftbol del Mundo por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

julio.jpg Julio Gamarci, un referente del sóftbol nacional e internacional.

La estafa que se investiga

Los principales implicados en el escándalo que investiga el fiscal Santiago Alfieri son los socios del supermercado La Peruana: Matías Andrés Santa María, quien se entregó este viernes y quedó detenido en Alcaidía de Tribunales; Cristian Javier Vital, y el contador Andrés Gamarci, cuyo estudio fue allanado recientemente.