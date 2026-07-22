Comedores escolares: preocupa a Agmer el cambio nutricional a instrumentar

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su preocupación por cambios en comedores escolares . Desde la Comisión Directiva Central manifestaron que la implementación de un nuevo esquema de desayunos y meriendas escolares por parte de la Dirección de Comedores Escolares de Entre Ríos, reemplaza las preparaciones elaboradas en las escuelas por alimentos distribuidos mediante compras centralizadas, basados principalmente en leche en polvo, saborizantes, galletitas y cereales industrializados.

"Advertimos dificultades vinculadas al almacenamiento de mercadería, la falta de infraestructura adecuada en numerosas instituciones educativas, las condiciones necesarias para la preparación de los alimentos y la disponibilidad de agua potable en todos los establecimientos. También nos preocupa la logística de distribución y la posibilidad de que retrasos en las entregas afecten la continuidad de una prestación fundamental para miles de estudiantes".

Desde el punto de vista nutricional, consideraron que "la homogeneización de las prestaciones bajo criterios uniformes no necesariamente garantiza igualdad. La verdadera equidad implica reconocer las distintas realidades sociales, económicas y alimentarias de las comunidades escolares entrerrianas. Muchos niños, niñas y adolescentes encuentran en la escuela uno de los pocos espacios donde pueden acceder a una alimentación equilibrada. Sustituir preparaciones caseras por alimentos estandarizados y ultraprocesados puede contribuir a profundizar problemas de salud vinculados al sobrepeso, la obesidad infantil, la diabetes y otras enfermedades asociadas a hábitos alimentarios inadecuados".

Desde el gremio se alertó sobre este convenio por la falta de garantías en los equilibrios nutricionales que cocineras/os, docentes y directivos tienen presentes desde el conocimiento de las realidades de cada comunidad educativa.

La provincia aumentó un 20% las partidas destinadas a comedores escolares.

"Los comedores escolares están bajo la órbita de Desarrollo Social y no de Educación. Si bien sostenemos que es función de esa repartición hacerse cargo de los mismos, también es importante el conocimiento que tienen los equipos directivos y docentes de sus poblaciones escolares, lo que hace imprescindible la colaboración con cocineros/as al momento de determinar el equilibrio nutricional, además del trabajo pedagógico en cuanto a hábitos alimenticios", explicaron.

A la vez se remarcó que este cambio se da en un contexto de crisis económica, donde los comercios locales que han sostenido este sistema, a pesar de los atrasos en los pagos de las partidas, se verán perjudicados una vez más, generando más cierres y pérdidas de puestos de trabajos genuinos entrerrianos en manos de empresas que nada tienen que ver con nuestra realidad.Por ello instamos la apertura a la escucha atenta de las comunidades, de trabajadores/as, profesionales de la nutrición y organismos competentes, priorizando siempre el derecho de nuestros estudiantes a una alimentación adecuada, saludable y de calidad.

Cambios en la distribución, deudas a provedoeres y otras preocupaciones

Desde Agmer Uruguay advirtieron que el 20 de julio se realizó una reunión de los equipos directivos del departamento Uruguay con personal de la empresa que se encargará de la distribución de alimentossobre la modalidad de implementación en las escuelas. "Lo expresado por el representante de la empresa distó mucho de los estándares saludables que se exigían hasta el momento para lograr la nutrición adecuada de los niños, adolescentes y adultos que transitan por nuestras escuelas", expresaron.

En ese punto se alertó que se pasa de una dieta nutritiva que incluía alimentos saludables y frutas a alimentos procesados como budines, galletitas e infusiones con base láctea, con porciones iguales para todos, sin contemplar las diferencias entre infantes, adolescentes y adultos.

Según expresiones del personal de la empresa a los equipos directivos, la distribución se realizará en seis entregas durante el año para cada escuela, sin tener en cuenta que muchas instituciones no cuentan con espacio físico suficiente para almacenar ese volumen de alimentos, con el consiguiente riesgo de vencimientos y sin poder garantizar condiciones adecuadas de conservación. Asimismo, muchas escuelas no cuentan con cocina, con el equipamiento necesario para preparar los alimentos y/o con personal disponible para esa tarea.

Improvisación y falta de respuestas

La preocupación que generó esta información y la falta de respuestas a las consultas llevó a que, apenas 24 horas después, se realizara una nueva reunión entre los equipos directivos y personal de comedores, en la que se desdijeron varios de los aspectos informados anteriormente, demostrando el nivel de improvisación con el que el Gobierno aborda un tema tan sensible.

Deudas con proveedores y preocupación en las escuelas

Este cambio de modalidad se anuncia en el marco de que en los últimos meses, el Gobierno provincial mantiene una deuda millonaria con los proveedores de los comedores escolares correspondiente a los meses de mayo y junio, generando preocupación hacia el interior de los equipos directivos, quienes escuchan las expresiones de los comerciantes que advierten que esta situación puede provocar el corte de la provisión. En el departamento Uruguay esta situación se advierte en las localidades de Concepción del Uruguay y Basavilbaso.

Defensa de los equipos directivos

"Es preocupante e indignante que, ante esta problemática, el Gobierno cuestione a los propios equipos directivos que sostienen el funcionamiento de los comedores escolares, poniendo en duda su honestidad", indicaron y abundaron: "Este sindicato contiene y defiende a cada equipo directivo ante las expresiones del Gobierno provincial. No es la primera vez que el gobierno de Rogelio Frigerio utiliza esta estrategia para cuestionar un sistema que funciona y que tiene diferentes instancias donde el Estado puede constatar y controlar la compra y distribución, en este caso, de alimentos. Recordemos las denuncias públicas realizadas por el Gobierno sobre el Iosper, ninguna de las cuales tuvo una presentación legal por parte del Gobierno, dejando entrever que claramente es una estrategia discursiva".

La adjudicación a una empresa privada

Agmer Uruguay destacó que el gobernador Rogelio Frigerio avanzó con la adjudicación del suministro y distribución de la Copa de Leche y las meriendas para las escuelas entrerrianas a la empresa privada Teknofood S.A. Se desconoce el procedimiento de licitación pública, hecho que motivó el pedido de acceso a la información pública por parte del abogado Rubén Pagliotto, solicitando "copia íntegra del expediente administrativo y del acto de adjudicación, los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, protocolos nutricionales, informes bromatológicos y certificados de calidad. También pregunta si intervinieron organismos de control como la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, y si existieron dictámenes jurídicos previos. En otras palabras: si alguien controló algo antes de firmar".

!A las dudas que genera esta falta de información sobre la licitación pública se suma la acción concreta del gobernador en beneficiar a una empresa de otra provincia en un contexto de crisis de consumo en los comercios entrerrianos. ¿Será que le preocupa más la situación de las empresas y comercios en otras provincias y no en la nuestra?".

Un ajuste que impacta en la educación

En este contexto, la prohibición de dar tortas fritas en fechas patrias a estudiantes, con toda la raigambre cultural que ello conlleva, pareciera una mera necesidad de negar la "argentinidad". "Claramente, el gobernador aplica una lógica economicista para la educación: no solo mantiene salarios magros que no alcanzan a fin de mes para los docentes, sino que también ajusta sobre los alimentos que se brindan en las escuelas, en un contexto de crisis donde la demanda alimentaria de nuestros estudiantes aumenta. Toda esta situación genera dudas e incertidumbre. Pareciera que los gobernantes solo se preocupan por lo que les dice un Excel, una mirada economicista que deshumaniza y desconoce lo que sucede en las escuelas. Bajo el eslogan de la eficiencia económica, todo vale", expresa Agmer Uruguay.

Finalmente se expresa el reclamo: "Basta de ajuste en educación, basta de salarios de pobreza para los trabajadores, basta de quitar derechos a los trabajadores y sus familias. Con el alimento de los niños, adolescentes y adultos no se juega. No son una variable de ajuste, mucho menos cuando son afectados directos de las políticas económicas que usted apoya", conluye el comunicado.