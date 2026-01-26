Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo de trabajo en el Puerto de Concepción del Uruguay.

26 de enero 2026 · 15:15hs
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria.

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo de trabajo que involucra a la empresa Urcel Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) - Puerto Concepción del Uruguay, en el marco de la Ley Nacional N° 14.786.

La medida fue adoptada ante la situación de tensión generada en el puerto local, que había derivado en el anuncio de posibles medidas de fuerza y en denuncias vinculadas al reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay.

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Conflicto portuario en Entre Ríos pone a todos los puertos del país al borde de un paro nacional.

Conflicto portuario en Entre Ríos pone a todos los puertos del país al borde de un paro nacional

LEER MÁS: Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

La provincia dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto del Puerto de Concepción del Uruguay

Con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, la conciliación obligatoria regirá por 15 días hábiles, a partir de este lunes.

Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias de cualquier tipo al personal involucrado en el conflicto.

Asimismo, la Secretaría convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación que se realizará el martes 10 de febrero, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, debiendo concurrir con representantes con poder de decisión suficiente.

Concepción del Uruguay Provincia Puerto
Noticias relacionadas
Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical.

Paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por conflicto sindical

Miguel Klenner: Esperemos que cumplan. Si no, volvemos a la lucha.

Granja Tres Arroyos: "Si no cumplen volveremos a la lucha"

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro.

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

Situación. Se espera una instancia de diálogo con Granja Tres Arroyos para regularizar el panorama.

"La gente anda sin dinero": el reclamo en Granja Tres Arroyos

Ver comentarios

Lo último

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Los libros más leídos por los argentinos en el verano

Policiales
Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Despiste en Ruta 12: Bomberos Voluntarios de Cerrito rescataron a una conductora

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Accidente en ruta 12: un conductor alcoholizado colisionó con un camión

Ovación
Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Rocamora celebró su primera victoria en la Liga Femenina

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Con gol de Di Lollo, Boca ganó en el debut del Torneo Apertura

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

Juventud Unida de Gualeguaychú se ilusiona con el ascenso

La provincia
Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la provincia dictó la conciliación obligatoria

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Alerta en vacaciones con el mate, las ojotas y el celular al volante en rutas

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Fuerte operativo y balas de goma en el Puerto de Concepción del Uruguay

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

Gualeguay: piden justicia por la muerte de Matteo Rothar y convocan a una nueva marcha

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

La organización de periodistas del departamento Uruguay recordó a José Luis Cabezas

Dejanos tu comentario