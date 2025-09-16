Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

La vaca provocó una singular persecución el lunes y durante su recorrida por Concordia se detuvo para ingresar a un comercio antes de continuar con su marcha

16 de septiembre 2025 · 15:58hs
Un episodio insólito se vivió en el centro de Concordia, cuando una vaca irrumpió en una librería ubicada en la esquina de Las Heras y 25 de Mayo. El hecho generó sorpresa entre los vecinos y requirió un operativo policial y municipal para controlar la situación.

El animal había sido visto primeramente en la zona del corsódromo, donde ya había al menos dos personas que estaban tratando infructuosamente de atraparla, publica diario Río Uruguay.

"Veo el animal entrar y me bloqueo"

Posteriormente la persecución se trasladó hacia la zona céntrica de la Capital del Citrus, al punto tal que el animal llegó a ingresar a una librería ubicada en la transitada avenida Las Heras y su esquina con 25 de mayo. La responsable del comercio relató: “Le estaba pasando internet a una señora para que pueda pagar y de pronto ingresa el animal. Fue tan repentino. Cuando levanto la vista, veo la parte de atrás (del animal) y la señora me dijo que era un toro, entonces se me bloqueó todo”. Afortunadamente, en el comercio se encontraban otros clientes, quienes les aseguraron que “era una vaca, que no gritemos y que no la asustemos porque se iba a enloquecer”.

Al momento de ingresar al local, en el movimiento del animal se cerró la puerta, por lo que no podía salir por su cuenta. Debido a esto, quienes se encontraban dentro del local debieron esperar a que recorriera lo suficiente el comercio para abrir la puerta y ayudarla a continuar con su marcha. Finalmente, cerca de las 10:30, la vaca fue atrapada en la zona sur de Concordia. En el operativo intervino personal de Veterinaria Municipal, quienes colaboraron con otras personas que ya estaban tratando de agarrarla. Además, se pudo saber que el animal pertenece a una familia de la zona.

