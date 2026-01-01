Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Tras 28 años de recorrer la vida juntos, un hombre oriundo de Concordia decidió expresar su amor con una conmovedora propuesta

1 de enero 2026 · 10:59hs
Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

En los primeros minutos del 2026, un vecino de Concordia le propuso casamiento a su compañera tras 28 años de relación. La sorpresa fue mayúscula para la “novia”, que al final acompañó con un “Sí” la invitación. Todo ocurrió en una finca ubicada en Puerto Yeruá.

propuesta casamiento Concordia 2

José, el protagonista de esta historia no quiso dejar pasar más tiempo y, haciendo gala de su romanticismo, expresó sus sentimientos públicamente: “Lo digo a los cuatro vientos y a quien me quiera escuchar”, manifestó antes de lanzar la gran pregunta. El compromiso llega después de un largo camino recorrido en pareja, sumando 28 años de vida compartida.

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

concordia completo los cupos para el traslado de trabajadores fruticolas a rio negro y neuquen

Concordia completó los cupos para el traslado de trabajadores frutícolas a Río Negro y Neuquén

“No me hagas esperar más tiempo, mi amor. ¿Te querés casar?”, fueron las palabras exactas que sellaron el destino de la pareja en los primeros instantes del 2026. La respuesta afirmativa fue recibida con entusiasmo por los testigos del momento, quienes celebraron la unión al grito de “¡Aguante el amor!”.

Esta propuesta no solo simboliza el inicio de una nueva etapa legal para la pareja, sino que resalta la solidez de un vínculo que ha perdurado por casi treinta años antes de dar el gran paso hacia el altar.

Propuesta-de-casamiento-en-Concordia

Concordia casamiento Puerto Yeruá
Noticias relacionadas
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, impuso prisión perpetua a Alexis Exequiel Kahl por el homicidio criminis causa de Carlos Verón 

Concordia: prisión perpetua para un homicida

El siniestro se dio a la altura de Pedernal en el departamento Concordia.

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

La Comisaría Segunda de Concordia detuvo a un joven que incumplía una medida de prisión domiciliaria.

Concordia: tenía prisión domiciliaria y lo detuvieron mientras paseaba por la costanera

Las cabinas se demolieron en los últimos días y podrían ser reemplazdas por Telepeaje para la nueva concesión.

Demolieron las cabinas del peaje de Yeruá en ruta 14

Ver comentarios

Lo último

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Ultimo Momento
Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Policiales
Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Ovación
Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

La provincia
Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Dejanos tu comentario