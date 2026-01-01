Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Tras 28 años de recorrer la vida juntos, un hombre oriundo de Concordia decidió expresar su amor con una conmovedora propuesta

En los primeros minutos del 2026, un vecino de Concordia le propuso casamiento a su compañera tras 28 años de relación. La sorpresa fue mayúscula para la “novia”, que al final acompañó con un “Sí” la invitación. Todo ocurrió en una finca ubicada en Puerto Yeruá.

José, el protagonista de esta historia no quiso dejar pasar más tiempo y, haciendo gala de su romanticismo, expresó sus sentimientos públicamente: “Lo digo a los cuatro vientos y a quien me quiera escuchar”, manifestó antes de lanzar la gran pregunta. El compromiso llega después de un largo camino recorrido en pareja, sumando 28 años de vida compartida.

“No me hagas esperar más tiempo, mi amor. ¿Te querés casar?”, fueron las palabras exactas que sellaron el destino de la pareja en los primeros instantes del 2026. La respuesta afirmativa fue recibida con entusiasmo por los testigos del momento, quienes celebraron la unión al grito de “¡Aguante el amor!”.

Esta propuesta no solo simboliza el inicio de una nueva etapa legal para la pareja, sino que resalta la solidez de un vínculo que ha perdurado por casi treinta años antes de dar el gran paso hacia el altar.