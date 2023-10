Concordia reunió a Bahl y Bordet en el Día de la Lealtad Peronista: "Es un lugar emblemático"

El gobernador y el candidato a sucesor caminaron en Concordia para celebrar el 17 de octubre. Ambos apuntaron contra Frigerio: "No conoce nuestra idiosincrasia"

Bordet: "No podemos improvisar con alguien de otra provincia"

El gobernador afirmó que tiene "mucho optimismo para el domingo de que Adán Bahl sea el próximo gobernador de la provincia" y sumó que "Armando Gay sea el intendente de Concordia".

"Venimos militando con mucha pasión", dijo Bordet y comparó que "al nerviosismo que vemos en la oposición nosotros le anteponemos alegría".

Dia de la Lealtad Concordia.jpg

Respecto del lugar elegido para celebrar el Día de la Lealtad Peronista, el ex intendente de la localidad remarcó que "Concordia es un lugar emblemático para conmemorar un 17 de Octubre justo en una temporada electoral".

"Hemos hecho mucho en la provincia y lo que se puede hacer es mucho más. No podemos improvisar con alguien que viene de otra provincia, que no conoce nuestra idiosincrasia. Necesitamos una persona con experiencia de gobierno, que tenga capacidad y conocimiento de toda la provincia", concluyó Bordet.

Bahl: "Transformar la provincia como hicimos en Paraná"

Por su parte, el paranaense candidato a gobernador aseguró que cuenta con "mucha expectativa" para este domingo. "Sabemos que vamos a tener una elección increíble, porque lo venimos sintiendo en cada una de las localidades", vaticinó Bahl.

En un mensaje para los concordienses, el candidato oficialista señaló "el tipo de modelo de ciudad que está en juego" y expresó: "Vamos a poner toda la energía en el mismo trabajo que hicimos en la ciudad de Paraná. Se ha logrado transformar. Vamos a trabajar con todos los intendentes, sin ningún tipo de discriminación. El mensaje es que nos acompañen. No pedimos un cheque en blanco".

Acto Bahl Concordia.jpg

"Vamos a trabajar por este lugar que es donde nací, donde vivo, donde voy a vivir siempre con mi familia, poniendo los siete días de la semana lo mejor para transformar la provincia como hicimos en Paraná", prometió Bahl.

Por último, también en alusión a Frigerio, calificó: "Uno no puede transformar si no conoce o no quiere el lugar en donde vive. Esto es un hecho de donde uno tiene que vivir con su familia".

De la caminata y el acto junto a militantes, organizaciones sociales y gremiales también participaron el candidato a intendente de Más para Entre Ríos, Armando Gay; el diputado provincial que resultó vencido en la interna local, Ángel Giano; y el intendente actual y candidato a diputado, Enrique Cresto, entre otros referentes.