Concordia: preocupación de choferes de aplicaciones

Uno de los trabajadores expresó que "estamos preocupados, porque realmente nos sentimos perseguidos todos, no somos ningún delincuente, simplemente somos laburantes que encontramos la opción al volante con UBER y una salida a lo que es está pasando hoy en el país, en plena crisis", consignó Diario Río Uruguay.

En ese sentido, tildaron de que todo está relacionado a una "ordenanza que creemos que es anticonstitucional, se hizo con algunos pocos y creemos que no nos llamaron a nosotros para hacer realmente lo que hay que hacer, los puntos a tocar".

Además, el trabajador comentó que "hemos presentado petitorio en el municipio, hemos golpeado y no nos han abierto ninguna puerta, no nos han atendido, hemos ido al Concejo Deliberante, nos han atendido en el pasillo, después al rato llegaron los de Seguridad, se pararon al lado y nos trataron como si fuéramos unos delincuentes".

En ese contexto, el portavoz del reclamo expresó que "nosotros lo que queremos es tributar, yo creo que lo que busca el municipio es que nosotros tributemos, nosotros somos simplemente trabajadores del volante pero también queremos estar legal, no queremos ser perseguidos por Tránsito, por nadie, queremos pasar por adelante de ellos y simplemente queremos trabajar".

La retención de vehículos

Otro de los presentes denunció que "ayer (martes) retuvieron a dos compañeros, yo creo que la multa que han querido cobrar fue de 800 mil pesos". Y explicó que "yo en enero fui a pedir una licencia de taxi, me dijeron que no había licencia de taxi, ellos dicen que no hay licencia de taxi y vos te pones a trabajar de Uber y te persiguen ¿cómo es el asunto?".

Todos los presentes coincidieron en que "nosotros encontramos una salida laboral, en una plataforma electrónica y con eso poner un plato de comida en la mesa, sabemos que el país está en crisis, sabemos que la economía no está buena y perseguirnos a nosotros, que somos simples empleados, simples trabajadores, me parece que no es así".

Entre los argumentos que expresaron, es que "hay gente dentro de la Municipalidad que tiene remiseras y tiene radio taxis. Entonces, a raíz de eso, empezaron a perseguir a los Uber", afirmaron.

Entre los presentes, estimaron que "son 600 familias en realidad atrás de cada volante" y en la misma situación. "Queremos decirle al intendente que somos 600 familias, cuando llegue el momento de las elecciones nosotros todos vamos a votar y vamos a votar en contra de este intendente para que lo saquen porque está haciendo las cosas mal", subrayaron.

En ese sentido, contaron que "nosotros queremos llegar a un acuerdo, somos simplemente choferes. La intendenta de Paraná lo hizo muy fácil, para solucionar el problema agarró y puso una cuota de 6.000 pesos por mes, puso un QR en el parabrisas y solucionó el problema para taxi, remises y Uber".

La medida que podrían adoptar en Concordia

En efecto, agregaron, "nosotros no nos negamos a pagar". Por último, adelantaron que - de no haber soluciones - podrían trasladar la protesta a la puerta del municipio, el próximo lunes. Por tanto, invitaron a sumarse a todos los trabajadores que estén en las mismas condiciones.