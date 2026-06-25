Concordia: renunció el secretario de Gobierno municipal

El miércoles renunció el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, Luciano Dell'Olio, y la decisión fue aceptada por el Intendente Francisco Azcué.

La determinación responde a "motivos de índole personal que le impiden dedicar a la función el tiempo y la dedicación que demanda una de las responsabilidades más importantes dentro de la estructura municipal".

Al comunicar su decisión, el funcionario agradeció la confianza depositada por el Intendente para asumir una función de tanta responsabilidad. “Ha sido un verdadero honor formar parte de esta gestión y trabajar todos los días por los vecinos de Concordia, me llevo la satisfacción de haber contribuido al fortalecimiento de los vínculos institucionales, al diálogo democrático y a la construcción de acuerdos necesarios para avanzar en las transformaciones que nuestra ciudad necesita, las responsabilidades pueden cambiar, pero las convicciones permanecen intactas. Seguiré acompañando este proyecto político y humano desde el lugar que me toque ocupar”, expresó Dell'Olio.

Por su parte, Azcué destacó el compromiso, la dedicación y el aporte realizado por el secretario de Gobierno desde el inicio de la gestión. "Luciano ha conducido con compromiso y responsabilidad una de las áreas más complejas y sensibles del municipio. Le tocó coordinar equipos fundamentales para el funcionamiento de la ciudad, fortalecer el vínculo con el Concejo Deliberante y las instituciones, acompañar procesos de modernización administrativa y gestionar temas centrales vinculados a la seguridad ciudadana, el control urbano y la convivencia comunitaria. Su aporte ha sido invaluable para consolidar el ordenamiento institucional que nos propusimos desde el inicio de la gestión", destacó el Intendente.

Además, comentó que la salida de Dell'Olio se produce en un marco de respeto, diálogo y coincidencia política. “Compartimos los mismos valores, las mismas convicciones y el mismo compromiso con el futuro de Concordia. Por eso sé que seguirá acompañando este proyecto desde otro lugar, aportando su experiencia y su compromiso con la ciudad”, señaló.

Desde el Departamento Ejecutivo destacaron especialmente "el profesionalismo, la calidad humana y la capacidad de trabajo demostrada por Dell'Olio al frente de la Secretaría de Gobierno, agradeciendo su aporte al fortalecimiento institucional del municipio".