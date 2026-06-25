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"La Picada quedó aislada": la microrregión turística se une al reclamo por el tren

Usuarios autoconvocados elevaron el reclamo a legisladores nacionales y provinciales ante la parálisis del servicio. La extensión del colectivo es insuficiente

Valeria Girard

Por Valeria Girard

25 de junio 2026 · 13:20hs
Usuarios autoconvocados elevaron el reclamo a legisladores nacionales y provinciales ante la parálisis del servicio. La extensión del colectivo es insuficiente

Usuarios autoconvocados elevaron el reclamo a legisladores nacionales y provinciales ante la parálisis del servicio. La extensión del colectivo es insuficiente
La Picada quedó aislada: la microrregión turística se une al reclamo por el tren

Vecinos autoconvocados de La Picada y zonas aledañas iniciaron una ofensiva legal y social que incluye la recolección de más de 5.000 firmas digitales para exigir la restitución inmediata del servicio ferroviario que une de lunes a sábado Paraná con Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada.

Entre las medidas de fuerza en estudio, los habitantes analizan realizar un corte en la Ruta Nacional 12, a la altura del ingreso a la escuela Almafuerte o en la zona de la garita que se encue ntra en las inmediaciones, implementando desvíos de tránsito para visibilizar el reclamo sin paralizar totalmente la circulación. Por otra parte, los vecinos llevaron la preocupación al ámbito legislativo, manteniendo reuniones con la diputada provincial Andrea Zoff y los legisladores nacionales Blanca Osuna y Adán Bahl, con el objetivo de gestionar que la Provincia exija formalmente a la Nación el retorno del servicio.

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El aislamiento y el costo del pasaje

La urgencia del reclamo radica en el grave impacto económico que sufren los usuarios desde la suspensión del tren. Actualmente, el costo de un viaje de ida y vuelta en colectivo desde La Picada a Paraná oscila entre los 14.000 y 15.000 pesos, una cifra prohibitiva para trabajadores y pacientes médicos que deben trasladarse diariamente. Ante la imposibilidad de costear estos montos, muchos vecinos se ven obligados a viajar "a dedo" o, directamente, reducen al mínimo sus viajes hasta la capital entrerriana postergando o relegando trámites, compras y actividades.

Si bien se implementó una extensión de la Línea 22 de colectivos, los vecinos denuncian que esta solución es insuficiente y sectaria. En diálogo con UNO Susana Rinaldi, una de las vecinas damnificadas, explicó que el transporte automotor no cuenta con la capacidad de carga del tren, dejando habitualmente a personas afuera, y no se condice con los horarios organizativos de las instituciones educativas de la zona.

Un servicio técnicamente listo, pero "entrampado"

A pesar de la parálisis, el ramal se encuentra en condiciones operativas. Según indicó la entrevistada, recientemente se realizó una prueba piloto con un horario diferenciado que llegó hasta La Picada y regresó en "perfectas condiciones". Sin embargo, el servicio permanece frenado ya hacemás de un mes a la espera de una resolución por parte del Gobierno Nacional.

Desde los vecinos advierten un "entrampamiento político", donde tanto el gobierno nacional como el provincial evitan dar una respuesta definitiva. Los vecinos critican que, mientras el secretario de Transporte provincial afirma que el tren funcionaría si dependiera de su gestión, no se han realizado pedidos formales de traspaso.

Impacto en el turismo regional

El conflicto escaló hasta la microrregión turística del noreste entrerriano, que agrupa a delegados desde Colonia Avellaneda hasta San Gustavo en el departamento La Paz.

Este sector se reunirá en las próximas horas para elaborar un reclamo formal que será presentado ante el Director de Turismo de la provincia, advirtiendo que el tren era un motor vital para las actividades de senderismo y visitas al Parque San Martín. Al ser el único ramal de pasajeros activo en Entre Ríos que permite el transporte de bicicletas y elementos recreativos, su pérdida representa un retroceso definitivo para el desarrollo turístico de la zona.

La Picada Vecinos
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