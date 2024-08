Concordia firma el Pacto de Julio: 10 ejes de consenso

Reseñó que “lo que hicimos después de la convocatoria inicial fue elaborar un documento de base, una plataforma que después se fue nutriendo con los aportes de las distintas instituciones. Se agregaron muchas cosas y lo más importante de esto, más allá del documento en sí y de consensuar ciertas ideas y directrices, lo más importante es la conformación de estos espacios de trabajo, para que podamos avanzar juntos”.

Francisco Azcué.jpg

Colaboración institucional

Uno de los aspectos destacados por Azcué fue la creación de espacios de participación ciudadana y articulación institucional en su gestión. Estas mesas, indicó, se mantendrán activas durante todo su mandato: “Es una metodología de trabajo que vamos a sostener durante toda nuestra gestión. Mientras yo sea intendente de esta ciudad, esa va a ser nuestra conducta, nuestra posición: trabajar de forma articulada con las instituciones”.

Azcué también mencionó ejemplos específicos de colaboración, como el caso de la fundación Volando Alto, con la cual el municipio ha establecido un convenio para trabajar en iniciativas de alfabetización y apoyo escolar en barrios vulnerables.

“Logramos suscribir un convenio con ellos y estamos trabajando juntos”, señaló, subrayando la importancia de la participación de instituciones locales en la implementación de políticas públicas.

Concordia Drancisco Azcué pacto de julio vista aerea.jpg

De la grieta a la unidad

Azcué también reafirmó su deseo de ser el intendente que una a la ciudad y deje atrás las divisiones: “No es una buena idea que los políticos gobiernen de espaldas a la sociedad civil y a las instituciones”.

En este sentido, resaltó la importancia de trabajar en conjunto con la comunidad para superar las diferencias y construir un futuro común: “Quiero unir a los concordienses, quiero terminar con las grietas y lograr que todos tiremos para el mismo lado”. A la vez, reconoció que este objetivo requiere un cambio cultural que no se logra de un día para el otro.

El intendente también abordó la situación económica del municipio, indicando que, si bien la crisis continúa, el municipio ha logrado alcanzar equilibrio y previsibilidad en la gestión financiera. “Hoy sabemos medianamente cómo se va a comportar la inflación; tenemos cierto margen de previsión”, comentó. También destacó la reducción del gasto en un 45% y el trabajo realizado por la Secretaría de Hacienda para acomodar las cuentas municipales.

Azcué resaltó que, a pesar de las dificultades iniciales, el municipio ha podido mantener la prestación de servicios esenciales. “Hemos pasado ese momento de crisis, de inestabilidad y puedo decir que el municipio ha logrado ponerse de pie y avanzar”, aseguró.

Sumó: “Quiero decirle a los concordienses que estamos encaminados, que tenemos un plan, un rumbo y que trabajamos todos los días para que mejore la gestión y para potenciar nuestra capacidad de respuesta ante las demandas y desafíos que plantea gobernar una ciudad como la nuestra”.

Concordia Francisco Azcué pacto de julio.jpg

La ceremonia y los ejes

Sobre el acto oficial, del que formarán parte las autoridades locales y será acompañado por referentes provinciales, expresó: “Es el comienzo, una formalidad, porque acá lo importante, más allá de los compromisos que asumimos, tienen que ver con la conformación de esos espacios de trabajo”.

Consultado sobre lo que es texto final del pacto, Azcué señaló a Diario Río Uruguay que, desde el municipio, “lo que nosotros hicimos fue elaborar un documento de base, una plataforma que fue compartido con las instituciones intermedias y de ahí empezamos a trabajar con ellas, a generar instancias de diálogo, fuimos recibiendo los aportes, las propuestas para enriquecer el acuerdo”.

Aseguró que “cuando las ideas se ponen en crisis, se discuten y con personas con las cuales no estás de acuerdo, esas ideas se mejoran y esa construcción se enriquece”.

En ese contexto fue consultado sobre algún aporte que se haya sumado en esas deliberaciones, trayendo a colación “una serie de puntos específicos en el campo de la salud, que cuando redactamos el primer documento no lo habíamos contemplado”.

En el marco de las deliberaciones, el pacto llegó a tener un borrador de 11 puntos, pero finalmente se lo sintetizó a 10 puntos ejes: seguridad, educación, organización del Estado y equilibrio presupuestario, plan de infraestructura, plan de desarrollo local, plan de cohesión social, inclusión, agenda ambiental, energía sostenible y salud.

Si bien evitó dar precisiones sobre el contenido de cómo ha quedado el texto en detalle, Azcué ponderó que a la nueva redacción “se han incorporado lo aportes que han hecho las distintas instituciones”, pero también “se ha modificado la redacción, porque claramente se ha enriquecido con dichos aportes”, gracias a que “cada institución realizó su aporte en los puntos en las que cada una tiene mayor injerencia”.

Por último, anticipó que, a partir del lunes 19, ya se dará la instrumentación de algunas medidas que surgieron de los debates que precedieron a la firma del pacto.

Fue allí donde adelantó que la acción a tomar “son medidas que beneficiarán al sector privado, a los emprendedores, a los comerciantes y a las empresas” y tienen que ver con la supresión de tributos municipales.

Según argumentó el presidente municipal de la Capital del citrus: “Ya hemos pasado la peor parte de la crisis y la turbulencia del primer semestre” y a pesar de los inconvenientes “hemos ordenado el municipio”.

Por ello, afirmó: “Estamos en condiciones de avanzar con ciertas medidas que representan un esfuerzo para el municipio, pero beneficiosas para la ciudad, porque alientan la inversión, la producción y la creación de empleo genuino”. “Quiero decirle a los concordienses que estamos encaminados, que tenemos un plan, un rumbo y que trabajamos todos los días para que mejore la gestión y para potenciar nuestra capacidad de respuesta ante las demandas y desafíos que plantea gobernar una ciudad como la nuestra”, manifestó el intendente.

Cabe destacar que desde inicios de la gesta del acuerdo interinstitucional, hace meses, Azcué dejó en claro que para formalizar el Pacto de Julio “se requiere tener humildad pero eso no quiere decir no tener firmeza”, y que “esto no quiere decir que se busca una alianza electoral o una alianza de gobierno como se ha querido plantear”. Afirmó: “El Pacto de Julio va a ser un hito en la historia de nuestra ciudad”.