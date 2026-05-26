El Encuentro Entrerriano de Danza ya tiene sus propuestas seleccionadas

El evento se realizará el 6 y 7 de junio en Paraná con funciones, talleres, intervenciones y actividades abiertas al público con entrada gratuita

La convocatoria del primer Encuentro Entrerriano de Danza reunió propuestas de distintos puntos de la provincia y ya tiene definidas las obras y grupos que integrarán la programación oficial. El evento se realizará el 6 y 7 de junio en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, con organización conjunta de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

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El jurado, integrado por Gimena Russian, Ana Darelli y Ezequiel Posse, seleccionó diez propuestas que representarán distintas miradas y lenguajes escénicos vinculados a la danza contemporánea, folclórica y performática.

Entre las obras elegidas aparecen ¿Cómo esperamos?, de Irene Quiroga, de Gualeguaychú; A mi madre, de la Escuela de Danzas Semillitas Danzantes; y Barro, de La Crisálida.

También fueron seleccionadas De este suelo, del grupo Gauchinbrux; A Federico, con duende, de Cuatro Latidos; y Chamarrita Entrerriana, del Ballet Nuevos Vientos.

La programación incluirá además Cíclicas, del grupo Cíclicas Pole Dance Performático; Cómo llegó esto acá?, de Gabriela Loker; Pensión Martínez, de Valentina Leite y Agustín Badaracco; y Un grito de corazón, de la Compañía Tupana.

Las propuestas seleccionadas recibirán un reconocimiento económico y participarán de las jornadas previstas en Paraná. La organización también informó que se brindará alojamiento y comidas a quienes lleguen desde otras localidades de la provincia.

En los próximos días se dará a conocer la programación completa del encuentro, que incluirá funciones, talleres, intervenciones y pista de baile abiertas al público. Todas las actividades tendrán entrada libre y gratuita.