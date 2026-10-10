Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Desde la Municipalidad de Concordia se informó que hasta el momento se evacuaron siete familias debido a la crecida del río Uruguay, que seguirá en aumento.

La Municipalidad de Concordia, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), informó este sábado sobre la altura del río Uruguay frente al puerto local y dio cifras de las familias evacuadas hasta el momento: son 11.

En este marco, precisó que el aporte de agua al embalse durante las últimas 24 horas fue de 16.985 m³/s, mientras que a las 8 de este sábado se evacuaban 18.432 m³/s. En ese momento, el nivel del embalse se ubicaba en los 32,29 metros.

Hasta las 15 de este domingo, la cota máxima referida al puerto de Concordia no superará los 11,90 metros. El nivel del embalse tenderá a 32,30 metros.

De todos modos, Salto Grande mantiene la advertencia de que el río seguirá en ascenso. La evolución dependerá del comportamiento de los aportes de agua a la cuenca y de las condiciones hidrológicas de los próximos días. Las autoridades recomiendan seguir los informes oficiales y evitar circular por sectores afectados por la creciente.

El municipio precisó que hasta este sábado fueron evacuadas siete familias: cuatro fueron trasladadas al centro de evacuados ex Bagley. Suman 12 adultos y 10 menores. Las restantes tres familias fueron trasladadas a casas de familiares.

En este aspecto, se solicita a la comunidad mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de CTM.