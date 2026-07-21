La Federación Entrerriana de Patín brilló en el Torneo Regional Unas 156 representantes de la Federación Entrerriana de Patín tuvieron una destacada actuación en el certamen en Reconquista. 21 de julio 2026 · 18:14hs

Prensa FEP Alguna de las integrantes de la delegación de la Federación Entrerriana de Patín.

La delegación de la Federación Entrerriana de Patín (FEP) tuvo una destacada participación en el Torneo Regional de Patín Artístico, desarrollado en Reconquista, Santa Fe. Unas 156 patinadoras de 28 clubes y escuelas de distintas localidades de la provincia, conquistando múltiples medallas de oro, plata y bronce.

El certamen reunió a representantes de la FEP y sus pares de Santa Fe y Córdoba, siendo además clasificatorio para las Copas Nacionales Roberto Rodríguez (que se desarrollará en Miramar, del 26 de septiembre al 3 de octubre) y Ernesto González Molina (en San Juan del 18 al 26 de octubre), dos de las competencias más importantes del calendario nacional.

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La delegación de la Federación Entrerriana de Patín Participaron deportistas de Atlético Echagüe Club, Patronato, Libertador San Martín, Argentino Juniors, Sportivo Urquiza, Paracao y Sociedad Unión Árabe de Paraná; Aguaribay Club Social y Deportivo de Nogoyá; Barrio Sud de Villaguay; Ferro de Concordia; Lanús y Zaninetti de Concepción del Uruguay; Atlético Maciá; Atlético Oro Verde; Sarmiento y Unión de Crespo; Sarmiento y 25 de Mayo de Victoria; Atlético Villa Elisa; Ferro del Este de Diamante; Juventud Unida de Caseros; Independiente FBC de Hernandarias; Viale FBC; y las escuelas municipales de Primero de Mayo, General Ramírez, Seguí, Santa Anita y Valle María.