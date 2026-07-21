La Liga Provincial de Mayores ya tiene todo listo para su comienzo

La Liga Provincial de Mayores que organiza la FBER se iniciará el viernes 7 de agosto. Habrá 27 equipos divididos en tres Conferencias.

Entrenadores y dirigentes de los clubes y la FBER se reunieron en Villaguay de cara al inicio de la Liga Provincial de Mayores.

La Liga Provincial de Mayores Masculina 2026, organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), ya tiene definida su estructura para la nueva temporada. Con 27 equipos participantes, la competencia comenzará el viernes 7 de agosto y reunirá a clubes de distintos puntos de la provincia.

La organización del certamen fue uno de los principales temas abordados durante la Reunión de Clubes desarrollada en las instalaciones del Círculo Médico de Villaguay. Allí, dirigentes y entrenadores avanzaron en la definición de aspectos reglamentarios, organizativos y deportivos de cara a una nueva edición de la máxima competencia provincial.

Durante el encuentro, que estuvo encabezado por el presidente de la FBER, Julio Giménez, quedaron establecidas las tres conferencias que conformarán la Primera Fase. En esta instancia, los equipos se enfrentarán todos contra todos, a dos rondas. La FBER trabaja ahora en la elaboración del fixture, que será definido y comunicado en los próximos días.

La reunión también contó con la presencia del vicepresidente primero de la FBER, Carlos Scola; el secretario general, Ariel Rey; el tesorero, Gustavo Ortiz; el vocal Santiago Losada y otros integrantes del Consejo Directivo de la entidad.

Los grupos de la Liga Provincial de Mayores

La Conferencia 1 estará integrada por Estudiantes, Talleres, Olimpia, Ciclista, Paracao, Recreativo, Quique y Sionista de Paraná; Independiente de La Paz y Urquiza de Santa Elena.

En la Conferencia 2 competirán Estudiantes y Capuchinos de Concordia; Social y Deportivo San José; Social Federación; La Armonía de Colón; Sportivo San Salvador y Deportivo Ferrocarril de San Salvador; y Sarmiento de Villaguay.

Por su parte, la Conferencia 3 tendrá como protagonistas a Zaninetti, Parque Sur y Regatas Uruguay de Concepción del Uruguay; Atlético Tala y Peñarol de Rosario del Tala; Luis Luciano de Urdinarrain; Racing de Gualeguaychú; BH y Centro Bancario de Gualeguay.