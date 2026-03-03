Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un incendio en el depósito del Supermercado Modelo Central, en Concordia, fue rápidamente controlado por bomberos y solo dejó daños materiales.

Un voraz incendio generó momentos de tensión en la ciudad de Concordia, luego de que las llamas se desataran en el sector de almacenamiento de frutas y verduras de un supermercado ubicado sobre calle Ituzaingó. La rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que el fuego se propagara y provocara una tragedia en una zona densamente poblada.

El siniestro se registró en las últimas horas del lunes en el depósito del Supermercado Modelo Central. Fueron los propios vecinos quienes, alarmados por las columnas de humo y el avance visible del fuego, dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

El foco ígneo se localizó en un sector semiabierto que el comercio utiliza para el acopio de mercadería diversa, principalmente cajones de frutas y verduras. El acceso a este playón se encuentra sobre calle Ituzaingó, en la parte posterior del edificio principal.

Según consignó Concordia Policiales, la estructura semiabierta del depósito permitió una rápida ventilación del humo, aunque también favoreció que las llamas cobraran fuerza en los primeros minutos debido al ingreso constante de aire.

Dada la ubicación del supermercado y el riesgo de propagación hacia el salón de ventas y viviendas linderas, el operativo contó con una respuesta coordinada entre los Bomberos Zapadores de Concordia y los Bomberos Voluntarios de Concordia, quienes arribaron con unidades de ataque rápido y lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran materiales altamente combustibles.

En paralelo, efectivos de la Comisaria Segunda de Concordia colaboraron en el perímetro de seguridad y facilitaron el acceso de las autobombas al sector de carga, ordenando además el tránsito en la zona para evitar mayores complicaciones.

Gracias a la celeridad del trabajo, el incendio fue controlado en cuestión de minutos. Solo se reportaron daños materiales en el área de mercadería fresca, sin que se registraran personas heridas.

Pericias en curso

Si bien la situación fue normalizada rápidamente, especialistas de Policía Científica y peritos de bomberos trabajan para determinar las causas que originaron el fuego. Entre las hipótesis que se analizan se encuentra un posible cortocircuito en las instalaciones eléctricas del playón o algún factor externo que haya iniciado la combustión en los cajones de madera y plástico.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se conocerán mayores precisiones sobre el origen del siniestro.