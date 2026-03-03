Uno Entre Rios | Economia | Concordia

Concordia: solo en enero hubo 211 despidos

Los datos de empleo del Centro de Empleados de Comercio de Concordia son desalentadores: "En solo un mes hubo más despidos que en todo 2025"

3 de marzo 2026 · 10:15hs
Los datos de empleo del Centro de Empleados de Comercio de Concordia son desalentadores: En solo un mes hubo más despidos que en todo 2025 

Los datos de empleo del Centro de Empleados de Comercio de Concordia son desalentadores: "En solo un mes hubo más despidos que en todo 2025" 

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Juan José Simonetti, advirtió que en enero de 2026 se registraron 211 bajas laborales en el sector mercantil de Concordia y el departamento. La cifra que supera ampliamente las 86 desvinculaciones registradas durante todo el 2025.

De acuerdo a los datos del gremio las bajas corresponden a trabajadores registrados y surgen del sistema donde se cargan altas y bajas formales.

un voraz incendio afecto un deposito de un supermercado de concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

El hecho fue este lunes por la tarde en Concordia.

Investigan femicidio seguido de suicidio Concordia

En tanto se explicó que, durante 2025 las bajas fueron irregulares mes a mes —4; 15; 35; 30; 32 y 24 en los primeros meses— lo que totalizó 86 desvinculaciones en todo el período. “Pasando en limpio, solo en enero hubo más del doble que todos los despidos del 2025”, remarcó e insisitió que no son estimaciones sino datos concretos dados de baja por sistema.

Estiman que, fuera del circuito registrado la pérdida de emple en lo que va de 2026 ronda los 280 puestos de trabajo.

Pero la situación aun no encontró piso ya que en febrero se sumaron otras 75 bajas, por lo que en apenas dos meses de 2026 ya se contabilizan 286 trabajadores fuera del sistema formal en el sector mercantil.

Peatonal Concordia

En contrapartida, las altas registradas son considerablemente menores. Según explicó Simonetti, el mes con mayor cantidad de incorporaciones alcanzó apenas 44 trabajadores, mientras que en otros períodos se registraron 12 o 14 ingresos. “Solo enero y febrero ya superan en más de 200 bajas los resultados del 2025 completo”, dijo a Diario Río Uruguay.

El secretario general sostuvo que, además de los despidos formales, existen situaciones en las que empleadores proponen a los trabajadores continuar bajo otras condiciones, sin relación laboral registrada. “Muchos dicen que es difícil sostener un empleado y ofrecen seguir, pero bajo otra modalidad que no es la que corresponde por ley”, afirmó.

En ese contexto, expresó preocupación por la eventual implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAD), al considerar que podría acelerar las desvinculaciones. “Si con la legislación anterior ya estamos viendo 286 bajas en dos meses, si se pone en práctica el FAD, que exime al empleador de sacar recursos propios para despedir. Creemos que puede acelerarse aún más el proceso”, advirtió.

Simonetti aclaró que parte de las desvinculaciones se resuelven mediante acuerdos y que muchos trabajadores acceden al seguro de desempleo, que puede extenderse hasta dos años, lo que también influye en las negociaciones.

Finalmente, sostuvo que el panorama genera incertidumbre de cara al resto del año.

Concordia Enero Despidos Empleo
Noticias relacionadas
Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género.

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

El homicidio ocurrió en el barrio Las Colinas de Concordia.

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

el obispo de concordia convoco a vivir una cuaresma de conversion, misericordia y solidaridad

El obispo de Concordia convocó a vivir una Cuaresma de conversión, misericordia y solidaridad

Ver comentarios

Lo último

El presidente de YPF aseguró que no va a haber cimbronazos en el precio de los combustibles

El presidente de YPF aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el precio de los combustibles

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Ultimo Momento
El presidente de YPF aseguró que no va a haber cimbronazos en el precio de los combustibles

El presidente de YPF aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el precio de los combustibles

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Los mercados profundizan sus caídas y los precios del petróleo y el gas escalan

Los mercados profundizan sus caídas y los precios del petróleo y el gas escalan

Concordia: solo en enero hubo 211 despidos

Concordia: solo en enero hubo 211 despidos

Policiales
Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Inició, vía zoom, el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Inició, vía zoom, el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Investigan femicidio seguido de suicidio Concordia

Investigan femicidio seguido de suicidio Concordia

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ovación
Iñaki Arrías y una victoria para el desahogo

Iñaki Arrías y una victoria para el desahogo

Mientras espera la llegada de Coudet, River Plate igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Mientras espera la llegada de Coudet, River Plate igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

La provincia
Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Paradero: buscan a una mujer de 35 años

Paradero: buscan a una mujer de 35 años

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Dejanos tu comentario