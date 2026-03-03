Concordia: solo en enero hubo 211 despidos

Los datos de empleo del Centro de Empleados de Comercio de Concordia son desalentadores: "En solo un mes hubo más despidos que en todo 2025"

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Juan José Simonetti, advirtió que en enero de 2026 se registraron 211 bajas laborales en el sector mercantil de Concordia y el departamento. La cifra que supera ampliamente las 86 desvinculaciones registradas durante todo el 2025.

De acuerdo a los datos del gremio las bajas corresponden a trabajadores registrados y surgen del sistema donde se cargan altas y bajas formales.

En tanto se explicó que, durante 2025 las bajas fueron irregulares mes a mes —4; 15; 35; 30; 32 y 24 en los primeros meses— lo que totalizó 86 desvinculaciones en todo el período. “Pasando en limpio, solo en enero hubo más del doble que todos los despidos del 2025”, remarcó e insisitió que no son estimaciones sino datos concretos dados de baja por sistema.

Estiman que, fuera del circuito registrado la pérdida de emple en lo que va de 2026 ronda los 280 puestos de trabajo.

Pero la situación aun no encontró piso ya que en febrero se sumaron otras 75 bajas, por lo que en apenas dos meses de 2026 ya se contabilizan 286 trabajadores fuera del sistema formal en el sector mercantil.

En contrapartida, las altas registradas son considerablemente menores. Según explicó Simonetti, el mes con mayor cantidad de incorporaciones alcanzó apenas 44 trabajadores, mientras que en otros períodos se registraron 12 o 14 ingresos. “Solo enero y febrero ya superan en más de 200 bajas los resultados del 2025 completo”, dijo a Diario Río Uruguay.

El secretario general sostuvo que, además de los despidos formales, existen situaciones en las que empleadores proponen a los trabajadores continuar bajo otras condiciones, sin relación laboral registrada. “Muchos dicen que es difícil sostener un empleado y ofrecen seguir, pero bajo otra modalidad que no es la que corresponde por ley”, afirmó.

En ese contexto, expresó preocupación por la eventual implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAD), al considerar que podría acelerar las desvinculaciones. “Si con la legislación anterior ya estamos viendo 286 bajas en dos meses, si se pone en práctica el FAD, que exime al empleador de sacar recursos propios para despedir. Creemos que puede acelerarse aún más el proceso”, advirtió.

Simonetti aclaró que parte de las desvinculaciones se resuelven mediante acuerdos y que muchos trabajadores acceden al seguro de desempleo, que puede extenderse hasta dos años, lo que también influye en las negociaciones.

Finalmente, sostuvo que el panorama genera incertidumbre de cara al resto del año.