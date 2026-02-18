Concordia alcanzó un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Entre las actividades más elegidas durante el fin de semana en Concordia se destacaron los complejos termales, seguido por los carnavales con el 20%.

18 de febrero 2026 · 13:02hs
Durante el fin de semana largo de Carnaval, la ciudad de Concordia vivió un intenso movimiento turístico que se reflejó en un 90% de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los destinos más elegidos del litoral argentino.

El promedio de estadía fue de tres noches, fortaleciendo la actividad turística y su impacto en la economía local.

En cuanto al perfil de los visitantes, el turismo nacional registró una participación predominante, encabezado por la provincia de Buenos Aires con el 55%, seguida por Santa Fe con el 20% y por distintos puntos de Entre Ríos, que representaron el 15%. En el plano internacional, se destacó la presencia de turistas provenientes de Uruguay (34%) y Brasil (33%), mientras que Bolivia, Chile, España y Alemania, entre otros, concentraron en conjunto el 33%, consolidando una marcada presencia regional.

Indicadores turísticos

Respecto a la composición de los grupos de viaje, el 28% correspondió a familias, posicionándose como el segmento mayoritario. En tanto, los grupos de amigos, las parejas y quienes viajaron solos registraron una participación equivalente del 24% cada uno, reflejando una distribución equilibrada entre los distintos perfiles de visitantes.

El principal motivo de viaje fue el ocio y la recreación, que alcanzó el 48%, seguido por la visita a familiares y amigos con el 16%, reafirmando el carácter turístico y vacacional del destino durante el período analizado.

Entre las actividades más elegidas durante el fin de semana se destacaron los complejos termales, que encabezaron las preferencias con el 24%, seguido por los tradicionales carnavales con el 20%. Las visitas a playas sobre río, lago y arroyos representaron el 16%, mientras que las actividades en áreas naturales concentraron el 14%, evidenciando la diversidad y complementariedad de la oferta local.

Al momento de elegir el destino, la recomendación de terceros fue determinante en el 40% de los casos, seguida por las visitas anteriores con el 28% y la búsqueda a través de internet con el 12%, indicador que refleja un alto nivel de satisfacción, posicionamiento y fidelización del destino.

Datos oficiales

Los datos surgen del relevamiento realizado por el Observatorio Turístico, dependiente de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia. El porcentaje de ocupación hotelera y el promedio de pernocte se construyen a partir de la información aportada por la AHGC (Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia) y ACTITUR (Asociación Concordiense de Trabajadores Independientes del Turismo) y alojamientos independientes, integrando un universo representativo del sector formal de hospedaje.

Los datos registrados durante el fin de semana largo de Carnaval confirman la importancia estratégica del turismo para Concordia y su impacto directo en la economía local, consolidando su posicionamiento dentro del corredor turístico de la región Binacional de Salto Grande. Estos resultados representan un respaldo clave para la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo, fortaleciendo la articulación público-privada y la promoción del destino en un contexto de crecimiento sostenido.

