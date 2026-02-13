Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Se desarrollaron en el Centro de Convenciones de Concordia las VIII Jornadas Regionales de Educación con una destacada participación docente.

13 de febrero 2026 · 20:52hs
La ciudad de Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación. 

La ciudad de Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación. 

Se desarrollaron en el Centro de Convenciones de Concordia las VIII Jornadas Regionales de Educación con una destacada participación docente. El encuentro de formación y reflexión fue encabezado por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, y el intendente Francisco Azcué.

Voces durante la jornada en Concordia

“Estamos muy contentos por la masiva convocatoria, los salones estuvieron colmados en ambas jornadas, al igual que la transmisión virtual, alcanzando a más de la mitad de la planta docente provincial. Esta amplia participación evidencia para nosotros la necesidad de estos espacios de formación continua y representa, al mismo tiempo, una gran responsabilidad para seguir fortaleciendo la capacitación docente" remarcó Cuenca.

“El sistema educativo se encuentra en un contexto de cambios acelerados, especialmente por el avance de las tecnologías y la inteligencia artificial. Sabemos de la importancia de abordar en este encuentro estos temas, lo que antes parecía parte del futuro hoy es una realidad en las aulas, lo que exige a las instituciones y a los educadores adaptarse a nuevas demandas, acompañar trayectorias escolares complejas e incorporar herramientas innovadoras”, añadió.

Encuentro Educación Concordia 2

Finalmente, Cuenca reafirmó el compromiso del Consejo de continuar acompañando a los docentes, escuchando sus demandas formativas y promoviendo espacios de intercambio y diálogo. “No se trata de ofrecer recetas mágicas, sino de generar instancias de reflexión conjunta que permitan construir respuestas acordes a los desafíos actuales”, concluyó.

“La educación es la herramienta de transformación más poderosa de una sociedad, desde el municipio reafirmamos el compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno provincial, entendiendo que la formación de los vecinos es una responsabilidad compartida. En las escuelas hay niños concordienses que representan el futuro de la ciudad, por lo que el municipio impulsa programas de alfabetización, apoyo escolar y políticas de educación no formal. Además, sabemos de la necesidad de abordar con eficiencia las problemáticas sociales, en particular por los altos índices de pobreza infantil que tenemos, muchas veces detectados inicialmente en el ámbito escolar”, subrayó el intendente.

En las dos jornadas se abordaron temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, las trayectorias escolares y la inclusión. Se incribieron más de 27.000 docentes y las transmisiones en vivo tuvieron más de 83.000 visualizaciones.

Del encuentro también formaron parte el subsecretario de Educación y Cultura de Concordia, Carlos Gatto, vocales del CGE, autoridades del organismo, supervisores, directivos y docentes.

Al igual que en Paraná las disertaciones estuvieron a cargo de Pedro Luis Figueroa, especialista en Mediaciones Tecnológicas y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, y María José Borsani, terapista ocupacional en Salud Mental por la Universidad Nacional de Rosario y maestra especializada en Educación Diferencial.

Concordia Jornadas Regionales de Educación
