Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo en una nueva noche del carnaval de Concordia. Allí el mandatario destacó el aporte de las fiestas populares al turismo

17 de febrero 2026 · 18:03hs
Rogelio Frigerio acompañó una nueva noche del carnaval de Concordia. 

Rogelio Frigerio acompañó una nueva noche del carnaval de Concordia. 

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo presente este lunes en la quinta jornada de los carnavales de Concordia, uno de los principales eventos culturales y turísticos del verano entrerriano. Desde allí, el primer mandatario provincial, destacó el impacto turístico de las fiestas populares y resaltó los niveles de ocupación hotelera.

LEER MÁS: Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

La presencia de Frigerio en Concordia

Desde el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, acompañado por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y el secretario de Turismo, Jorge Satto, el mandatario provincial puso en valor el movimiento turístico registrado en la temporada.

Entre Ríos mostró una ocupación de casi el 97% durante el fin de semana largo. 

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

“Estamos muy contentos con este fin de semana largo que viene siguiendo la misma tendencia desde el principio del verano, con muchos fines de semana casi al tope de la ocupación, después de un año muy difícil para el turismo como fue el anterior”, expresó Frigerio.

En esa línea, reveló que los últimos números obtenidos sobre ocupación hotelera y de visitantes en la provincia “son muy auspiciosos”.

Consultado sobre el acompañamiento del gobierno provincial a los municipios en la organización de este tipo de eventos, el mandatario señaló que todo el tiempo se está trabajando. “Concordia es un ejemplo de ello, pero todas las fiestas populares se organizan con participación de la provincia”, sostuvo.

Seguidamente, subrayó la importancia de promover estos eventos, al señalar que “una gran parte del turismo provincial se apoya en las fiestas populares que se realizan prácticamente todos los fines de semana. Todo esto genera movimiento económico y, en muchos casos, sostienen una cultura y tradiciones de muchos años”, valoró el titular del ejecutivo provincial.

Más expresiones

Por su parte el intendente Francisco Azcué, manifestó su agradecimiento y alegría por contar con la presencia del gobernador. “Es nuestro conductor, nuestro líder, así que es muy importante cada vez que nos visita”, aseguró, al tiempo que remarcó la importancia de trabajar en conjunto para el desarrollo del turismo regional. “Estamos felices de contar con este carnaval que nos enorgullece a todos, porque es parte de nuestra identidad”, concluyó.

Durante la quinta y anteúltima jornada de la edición 2026 que se desarrolló en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio de Concordia, las comparsas Imperio, Ráfaga, Emperatriz y Bella Samba, desplegaron propuestas de gran nivel artístico y escénico ante una gran cantidad de público que eligieron Concordia para disfrutar el carnaval.

Rogelio Frigerio Carnaval Concordia
Noticias relacionadas
Se inauguró la Biblioteca Profesor Juan Carlos Dahlquist en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

Se inauguró la Biblioteca "Profesor Juan Carlos Dahlquist" en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

El carnaval reunió a miles en la tercera noche y se prepara para el cierre

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

cine gratuito en parana: proyecciones al aire libre en parque gazzano y lomas del mirador ii

Cine gratuito en Paraná: proyecciones al aire libre en Parque Gazzano y Lomas del Mirador II

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Entre Ríos: se realiza este miércoles la apertura de las sesiones ordinarias

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Ultimo Momento
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Policiales
Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Ovación
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Leandro Paredes será baja ante Racing

Leandro Paredes será baja ante Racing

La provincia
Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Se inauguró la Biblioteca Profesor Juan Carlos Dahlquist en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

Se inauguró la Biblioteca "Profesor Juan Carlos Dahlquist" en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

Dejanos tu comentario