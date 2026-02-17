Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

En un duelo que le costó más de lo esperado, Tigre hizo los deberes y puso primera en la Copa Argentina tras vencer por 2-0 a Claypole en los 32vos de final. Los goles cayeron en el segundo tiempo, con un gran cabezazo de Ramón Cachila Arias a los 15'. Ya sobre el cierre del encuentro, y con el conjunto del conurbano bonaerense jugado en ataque, el Matador lanzó la contra y David Romero, el delantero del momento en el fútbol argentino, eludió al arquero y liquidó la historia. De esta forma, los dirigidos por Diego Dabove enfrentarán a Independiente Rivadavia en 16vos.