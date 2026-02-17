Uno Entre Rios | Ovación | Tigre

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Con goles de Ramón Arias y David Romero, Tigre pasó a la próxima instancia tras ganarle 2-0 al elenco del conurbano bonaerense.

17 de febrero 2026 · 21:52hs
Ramón Arías anotó para Tigre.

Prensa Copa Argentina.

Ramón Arías anotó para Tigre.

En un duelo que le costó más de lo esperado, Tigre hizo los deberes y puso primera en la Copa Argentina tras vencer por 2-0 a Claypole en los 32vos de final. Los goles cayeron en el segundo tiempo, con un gran cabezazo de Ramón Cachila Arias a los 15'. Ya sobre el cierre del encuentro, y con el conjunto del conurbano bonaerense jugado en ataque, el Matador lanzó la contra y David Romero, el delantero del momento en el fútbol argentino, eludió al arquero y liquidó la historia. De esta forma, los dirigidos por Diego Dabove enfrentarán a Independiente Rivadavia en 16vos.

Tigre prolongó su gran presente y es líder en el Torneo Apertura

Tigre prolongó su gran presente y es líder en el Torneo Apertura

Armani no se recupera aún.

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

