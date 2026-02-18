Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Por el partido de ida de la segunda fase del certamen, Argentinos Juniors visitará desde las 21.30 a Barcelona de Ecuador.

Argentinos Juniors tendrá un durísimo partido este miércoles, cuando visite a Barcelona de Ecuador por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Guayaquil, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.

Argentinos, que es dirigido por Nicolás Diez, se clasificó directamente a esta instancia luego de finalizar tercero en la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol, en lo que fue un 2025 más que regular para el Bicho, al que solo le faltó ser más competitivo en los playoffs tanto del Torneo Apertura como del Clausura.

La última vez que el equipo de La Paternal dijo presente en el torneo de clubes más importante del continente fue en el 2023, cuando alcanzó los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por Fluminense de Brasil.

Argentinos Juniors, que se consagró campeón de la Copa Libertadores en 1985, no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado estará el Barcelona de Ecuador, un equipo que en la última década supo ser un buen animador en este torneo, al que llegó a semifinales en 2017 y 2021, perdiendo respectivamente con Gremio y Flamengo de Brasil.

Formaciones para Barcelona y Argentinos Juniors

Barcelona: José David Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Matías Lugo; Jandry Gómez, Johan García, Milton Céliz; Joao Joshimar Rojas, Sergio Núñez y Jonathan Perlaza. DT: César Farías.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Hernán López Muñoz; Emiliano Viveros, Tomás Molina y Alan Lescano. DT: Nicolás Diez.

Hora y TV: 21.30 (Fox Sports y Disney+).

Árbitro: Fernando Vejar (Chile).

VAR: Nicolás Millas (Chile).

Estadio: Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.