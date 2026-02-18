Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos Juniors

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Por el partido de ida de la segunda fase del certamen, Argentinos Juniors visitará desde las 21.30 a Barcelona de Ecuador.

18 de febrero 2026 · 07:30hs
Argentinos Juniors fue campeón del certamen en 1985.

Argentinos Juniors fue campeón del certamen en 1985.

Argentinos Juniors tendrá un durísimo partido este miércoles, cuando visite a Barcelona de Ecuador por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. El encuentro está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Guayaquil, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+.

El árbitro designado fue el chileno Fernando Vejar, mientras que en el VAR estará su compatriota Nicolás Millas.

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental.

River va por la recuperación ante Argentinos

Sebastián Nader, coordinador general de Formación Independiente, junto a Cristian Urrelli, Tesorero del Rojo de Avellaneda.

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos, que es dirigido por Nicolás Diez, se clasificó directamente a esta instancia luego de finalizar tercero en la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol, en lo que fue un 2025 más que regular para el Bicho, al que solo le faltó ser más competitivo en los playoffs tanto del Torneo Apertura como del Clausura.

La última vez que el equipo de La Paternal dijo presente en el torneo de clubes más importante del continente fue en el 2023, cuando alcanzó los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por Fluminense de Brasil.

Argentinos Juniors, que se consagró campeón de la Copa Libertadores en 1985, no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado estará el Barcelona de Ecuador, un equipo que en la última década supo ser un buen animador en este torneo, al que llegó a semifinales en 2017 y 2021, perdiendo respectivamente con Gremio y Flamengo de Brasil.

Formaciones para Barcelona y Argentinos Juniors

Barcelona: José David Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Matías Lugo; Jandry Gómez, Johan García, Milton Céliz; Joao Joshimar Rojas, Sergio Núñez y Jonathan Perlaza. DT: César Farías.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Hernán López Muñoz; Emiliano Viveros, Tomás Molina y Alan Lescano. DT: Nicolás Diez.

Hora y TV: 21.30 (Fox Sports y Disney+).

Árbitro: Fernando Vejar (Chile).

VAR: Nicolás Millas (Chile).

Estadio: Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Argentinos Juniors Copa Libertadores Barcelona Fútbol
Noticias relacionadas
Juanfer Quintero, la figura de River. Marcó el gol a los 86.

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Ramón Arías anotó para Tigre.

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Vinicius marcó el gol del Real Madrid y se peleó con el argentino Gianluca Prestianni.

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El trazado del Club de Volantes de Chajarí.

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Ver comentarios

Lo último

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Ultimo Momento
Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Arranca el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Arranca el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

El horóscopo para este miércoles 18 de febrero de 2026

El horóscopo para este miércoles 18 de febrero de 2026

Policiales
Arranca el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Arranca el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores en la Ruta 39

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Ovación
Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors debuta en la Copa Libertadores

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Lo sufrió: River Plate venció con lo justo a Ciudad de Bolívar

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Tigre puso primera en Copa Argentina y venció a Claypole en Morón

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

La provincia
Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Anuncian lluvias hasta el sábado y alertan sobre la posible proliferación de mosquitos

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

Carnaval en Gualeguay: pasaron de los festejos a las agresiones

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió otra alerta amarilla por tormentas severas para Entre Ríos

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Dejanos tu comentario