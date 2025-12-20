Deudas: la morosidad en prestamos es de 7,7% y en tarjetas 9,9%

Según datos del Banco Central, los préstamos personales registraron una tasa de incumplimiento de 9,9% y las tarjetas de crédito alcanzaron 7,7% en octubre, los niveles más altos desde 2010. Se registró la doceava suba consecutiva en el ratio de irregularidad de los créditos. Es decir, la mora de las familias está escalando hace un año.

"Tarjetear", tomar préstamos y adelanto de sueldos en bancos se volvieron gestiones comunes para las familias cuyos ingresos no alcanzan a cubrir los alquileres, servicios y canasta básica.

La morisidad en tarjetas obligan a refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera moras que van creciendo como una bola de nieve mes a mes. Según datos del Banco Central, la morosidad en tarjetas y préstamos personales en octubre de este año de las familias es el más alto en 15 años, con salarios estancados y aumento de preciospor encima de lo inflación oficia. Se registró la doceava suba consecutiva en el ratio de irregularidad de los créditos.

Morosidad deudas

La morosidad en las familias subió desde el 7,3% al 7,8%, el nivel más alto desde que el Banco Central empezó los registros, en enero de 2010. En noviembre de 2023 se ubicaba en 2,7%, es decir que en la era Milei subió 5,1 puntos porcentuales.

El incremento de la mora se concentró préstamos personales (donde el porcentaje subió desde el 9,1% al 9,9%) y tarjetas de crédito (con un aumento desde el 7,4% al 7,7%). Los créditos hipotecarios subieron en 0,9% a 1%. La mora con tarjetas de crédito antes de la asunción de La Libertad Avanza estaba en 1,7%, es decir que aumentó 6 puntos porcentuales.

El Gobierno mantiene congeladas las paritarias y a diario se conocen noticias de despidos y suspensiones. Por este motivo seguramente la mora siga en ascenso.

Salarios inflación poder adquisitivo crisis económica

Los salarios no alcanzan

Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de la clase trabajadora vive con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de Ate Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

En el tercer trimestre de 2025 los varones tuvieron un ingreso promedio de $ 1.084.360, mientras que el de las mujeres fue de $ 769.252. El ingreso promedio de la ocupación principal de las mujeres fue 22,6% menor al de los varones en el tercer trimestre 2023 mientras que en el mismo trimestre de 2025 fue de 29%. Es decir que se profundiza la brecha salarial por género, publica La Izquierda Diario.

El informe detalla que el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $1.247.462, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $535.802.

Ante esta situación preocupante es necesario un aumento de emergencia de los salarios, jubilaciones y programas sociales. La Junta Interna de ATE Indec estimó una canasta de consumos mínimos en octubre de $2.027.283. Ese debería ser el ingreso mínimo y que se actualice con la inflación.