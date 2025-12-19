Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto habló en Argentina de una dura temporada 2025 y se mostró optimista con lo que viene. "Es un auto muy distinto al del año pasado", afirmó.

Franco Colapinto cerró una temporada 2025 intensa y ya puso la mira en lo que viene. Tras su reciente llegada al país para pasar la Navidad y el Año Nuevo, el piloto argentino dejó en claro que los cambios que se avecinan pueden ser el impulso que necesitaba para dar el salto de calidad en la Fórmula 1.

“Cuando no funcionás bien un año como el pasado (por 2025), los cambios vienen muy bien. Estamos con expectativas, creo que es un auto muy distinto al del año pasado, para todos, pero para nosotros más porque mejoramos mucho de los problemas base que teníamos en el chasis. El auto era complicado de poner a punto”, explicó Colapinto a TN durante un evento de la automotriz Renault.

El piloto también destacó la importancia de las modificaciones técnicas que se implementarán: “Después habrá un cambio de motor que va a venir muy bien seguro, obviamente mucho trabajo, será el primer año que yo voy a estar en esa situación de desarrollar un auto de cero, así que seguramente habrá muchas cosas por mejorar pero trabajando con el equipo para tener un gran año”.

Finalmente, no ocultó su entusiasmo por lo que se viene y remarcó que el objetivo es claro: “Más competitivo: sí, seguro”.

La felicidad de Franco Colapinto de estar en la Fórmula 1

“Es increíble estar en la Fórmula 1. Cuando era chico soñaba con algún día manejar ahí. No tenía a un piloto argentino para apoyar, pero tenía a Checo Pérez, que era lo más cercano a nosotros. Para mí, lo más especial, además de haber cumplido mi sueño, es darle a los chicos la chance de poder bancar a un piloto de su país. Sé que lo están haciendo y metiéndose en un deporte nuevo que capaz estaba olvidado hace algunos años”, agregó.

En esa misma línea, agregó: “Lo más especial es que los chicos lo disfruten y lo que generó en ellos es lo más importante y lo que más disfruto. Por eso disfruto de los chicos que se me acercan: les hacés el día, o el año, firmando un autógrafo. Yo de chico moría por verlos, me ponía la piel de gallina. Y siento que haciendo algo chico les doy algo enorme".