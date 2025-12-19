Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto habló en Argentina de una dura temporada 2025 y se mostró optimista con lo que viene. "Es un auto muy distinto al del año pasado", afirmó.

19 de diciembre 2025 · 19:44hs
Franco Colapinto manifestó los problemas que mantuvo en la última temporada con el Alpine.

Foto Juan Iribarren.

Franco Colapinto manifestó los problemas que mantuvo en la última temporada con el Alpine.

Franco Colapinto cerró una temporada 2025 intensa y ya puso la mira en lo que viene. Tras su reciente llegada al país para pasar la Navidad y el Año Nuevo, el piloto argentino dejó en claro que los cambios que se avecinan pueden ser el impulso que necesitaba para dar el salto de calidad en la Fórmula 1.

Franco Colapinto
No fue un año sencillo para Franco Colapinto en Alpine.

No fue un año sencillo para Franco Colapinto en Alpine.

“Cuando no funcionás bien un año como el pasado (por 2025), los cambios vienen muy bien. Estamos con expectativas, creo que es un auto muy distinto al del año pasado, para todos, pero para nosotros más porque mejoramos mucho de los problemas base que teníamos en el chasis. El auto era complicado de poner a punto”, explicó Colapinto a TN durante un evento de la automotriz Renault.

El cerritense Julián Azaad no seguirá jugando.

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Junto al presidente de River, Stefano Di Carlo, el mediocampista Fausto Vera firmó su contrato.

River presentó a Fausto Vera: "Feliz de llegar al club más grande de Argentina"

El piloto también destacó la importancia de las modificaciones técnicas que se implementarán: “Después habrá un cambio de motor que va a venir muy bien seguro, obviamente mucho trabajo, será el primer año que yo voy a estar en esa situación de desarrollar un auto de cero, así que seguramente habrá muchas cosas por mejorar pero trabajando con el equipo para tener un gran año”.

Finalmente, no ocultó su entusiasmo por lo que se viene y remarcó que el objetivo es claro: “Más competitivo: sí, seguro”.

La felicidad de Franco Colapinto de estar en la Fórmula 1

“Es increíble estar en la Fórmula 1. Cuando era chico soñaba con algún día manejar ahí. No tenía a un piloto argentino para apoyar, pero tenía a Checo Pérez, que era lo más cercano a nosotros. Para mí, lo más especial, además de haber cumplido mi sueño, es darle a los chicos la chance de poder bancar a un piloto de su país. Sé que lo están haciendo y metiéndose en un deporte nuevo que capaz estaba olvidado hace algunos años”, agregó.

En esa misma línea, agregó: “Lo más especial es que los chicos lo disfruten y lo que generó en ellos es lo más importante y lo que más disfruto. Por eso disfruto de los chicos que se me acercan: les hacés el día, o el año, firmando un autógrafo. Yo de chico moría por verlos, me ponía la piel de gallina. Y siento que haciendo algo chico les doy algo enorme".

Franco Colapinto Argentina Navidad
Noticias relacionadas
Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

colon de santa fe apunta a los goles de alan bonansea

Colón de Santa Fe apunta a los goles de Alan Bonansea

tomas attis, el delantero que se sumara a patronato

Tomás Attis, el delantero que se sumará a Patronato

Estudiantes con una nueva cancha de hockey sobre césped. Se terminó con el cepillado para la arena.

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

Ver comentarios

Lo último

Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Ultimo Momento
Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Policiales
Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Ovación
Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

River presentó a Fausto Vera: Feliz de llegar al club más grande de Argentina

River presentó a Fausto Vera: "Feliz de llegar al club más grande de Argentina"

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La provincia
Viví 25 de Mayo volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

STJ: durante 2025 se enviaron 990 armas para su destrucción

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

Entre Ríos activó el Operativo Verano Seguro en todas las rutas de la provincia

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

En General Ramírez proyectan un mayor acceso a la vivienda

Dejanos tu comentario