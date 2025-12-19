Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

El atleta olímpico nacido en Cerrito, Julián Azaad, anunció su retiro del beach y agradeció por los “años maravillosos”.

El gran deportista entrerriano Julián Azaad, nacido en Cerrito en 1990, anunció oficialmente su retiro de la competencia profesional ded Beach Volley. La noticia fue comunicada a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, donde el atleta olímpico confirmó el cierre de una extensa y destacada carrera en el vóley de playa, generando miles de reacciones de fanáticos, colegas y clubes deportivos de todo el país.

En el mensaje, Azaad explicó que la decisión fue tomada luego de un profundo proceso de reflexión personal y deportiva. “La decisión fue tomada después de muchas reflexiones, evaluando lo que este deporte me dio y lo que significa para mí seguir compitiendo al máximo nivel”, expresó el jugador, quien además dedicó un extenso agradecimiento a las personas e instituciones que formaron parte de su recorrido profesional.

“El beach vóley me regaló una vida que nunca imaginé”, escribió el entrerriano, destacando que su paso por el alto rendimiento superó ampliamente las expectativas que tenía al inicio de su carrera y que el cierre de esta etapa está marcado por la gratitud y el orgullo por el camino recorrido.

Una carrera de nivel internacional Julián Azaad

La carrera profesional de Azaad comenzó a consolidarse hace más de una década y estuvo marcada por importantes logros en el circuito nacional e internacional. Su participación más destacada fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde representó a la Argentina en vóley de playa junto a Nicolás Capogrosso. Además, obtuvo medallas en competencias continentales, entre ellas el histórico Panamericano de Lima 2019.

A lo largo de su trayectoria, Azaad integró distintas duplas argentinas, compitiendo en torneos de alto nivel y consolidándose como uno de los referentes del beach vóley nacional.

Agradecimientos y cierre de etapa

En su despedida, el deportista dedicó palabras especiales a su familia, a la que definió como un pilar fundamental durante toda su carrera. Resaltó el acompañamiento constante desde sus comienzos, el apoyo en los momentos de mayor exigencia y la contención en etapas difíciles, marcadas por lesiones o resultados adversos.

También agradeció de manera especial a sus entrenadores, a quienes reconoció como piezas clave no solo en su formación deportiva, sino también en su crecimiento personal. Según expresó, fueron quienes confiaron en él desde joven, le brindaron herramientas técnicas y tácticas, y lo ayudaron a desarrollar la mentalidad competitiva que le permitió sostenerse durante años en la elite del vóley de playa.

Con este anuncio, Julián Azaad cierra una etapa significativa del deporte argentino, dejando una huella importante en el beach vóley nacional y un legado construido a base de esfuerzo, constancia y pasión por la competencia.