Enersa y la Secretaría de Turismo promueven la instalación de cargadores eléctricos

20 de diciembre 2025 · 14:26hs
Enersa, junto a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, firmó convenios con establecimientos hoteleros y complejos termales de la Provincia para la instalación de cargadores eléctricos, con el objetivo de promover la movilidad sustentable y fortalecer la infraestructura turística.Los acuerdos fueron firmados por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; y representantes de establecimientos hoteleros y termales, en el marco de una política que integra energía y turismo.En este sentido, Enersa entregará los equipos que serán instalados en distintos hoteles y termas del territorio entrerriano, ampliando la red provincial de carga para vehículos eléctricos y mejorando los servicios para turistas y residentes.

Turismo Enersa

En relación con la iniciativa, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, señaló: “Para los usuarios y, especialmente, para quienes realizan viajes por ruta, contar con puntos de carga resulta fundamental por lo que se viene en materia de movilidad eléctrica”.

A continuación, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la firma del convenio tripartito y afirmó que la iniciativa “representa un avance significativo” y se inscribe en una tendencia internacional vinculada al uso de la energía eléctrica en la movilidad. La propuesta alcanza a los siguientes establecimientos turísticos: Hotel Sol de Victoria, Hotel Hathor (Concordia), Hotel Howard Johnson (Paraná), Termas de Concepción del Uruguay y Termas de Gualeguaychú, ubicados en puntos estratégicos del corredor turístico provincial. Además, se prevé sumar nuevos espacios como el hotel Arena Resort de Federación, entre otros.Durante la firma, se remarcó que la incorporación de puntos de carga eléctrica responde a nuevas demandas del turismo y se suma a los servicios que influyen en la elección de los destinos, especialmente en temporadas altas y eventos.

Enersa Turismo Movilidad
