Paraná: abundantes lluvias en poco tiempo anegaron calles

Defensa Civil municipal recibió llamados solicitando asistencia para familias de Bajada Grande y zona de arroyos, en Paraná. Hay anegamiento de calles

Las abundantes lluvias que precipitan este sábado sobre Paraná prvocó anegamiento de calles en distintos puntos de la ciudad que requiriero cortes de tránsito preventivos .

Hubo cortes de calles por agua sobre la calzada en avedida Almafuerte, zona del exhipodromo, calle 25 de Junio, Grella, Corrientes, Andrés Pazos, Colón, Misiones y Pascual Palma, entre otras arterias cuyos desagües colapsaron.

En tanto Defensa Civil municipal recibió llamados solicitando asistencia para familias de Bajada Grande y zona de arroyos.

Pronóstico extendido SMN

Para este sábado se prevén tormentas aisladas por la madrugada fuertes por la mañana y durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 25 y los 27 grados y el viento soplará desde el sector norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el domingo persisten las tormentas por la madrugada y por la mañana. Habrá cielo mayormente nublado por la tarde y tormentas por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 22 y los 31 grados y los vientos soplarán del sector norte.

El lunes se esperan tormentas aisladas por la mañana y por la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y 29 grados y el viento soplará del sudoeste rotando al sudeste.

El martes habrá un leve aumento de la temperatura con 21 grados de mínima y 31de máxima, con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán el sector sur rotando al este.

Para el miércoles se espera otro ascenso de la temperatura con 22 grados de mínima y 35 de máxima. El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos soplando del Norte.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 24 y 33 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del norte.

El viernes el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y nublado durante la tarde con mínima 26 máxima de 34. Los vientos soplarán del sudoeste rotando al norte.