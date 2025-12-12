Incendios rurales: refuerzan prevención con medios aéreos

La disposición para prevenir incendios contempla un avión hidrante AT-802 (LV-HVD) del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con base en Concordia, Entre Ríos

En el contexto de la prohibición de quemas vigente de diciembre a febrero, medida adoptada para disminuir el riesgo de incendios en la época de mayor peligrosidad, la Agencia Federal de Emergencias, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, confirmó la distribución regional de los medios aéreos.

En línea con el esquema de articulación entre Nación y la Provincia, las naves estarán asentadas estratégicamente en la Mesopotamia, en acuerdo con Entre Ríos, Corrientes y Misiones, para asegurar un despliegue rápido ante cualquier foco de incendio. En el caso entrerriano, el avión hidrante asignado operará desde el aeropuerto de Concordia.

helicóptero plan del Manejo del Fuego incendios

La disposición contempla un avión hidrante AT-802 (LV-HVD) con base en Concordia, Entre Ríos; otro similar (LV-IUW) con base en Apóstoles, Misiones; y un helicóptero Bell-407 (LV-GVF) con base en La Cruz, Corrientes. Estos recursos se integran a las brigadas terrestres y equipos provinciales de respuesta rápida, conformando un esquema federal de prevención y combate que prioriza zonas críticas.

El director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos y responsable del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza, subrayó la importancia de este esquema coordinado: “La presencia de medios aéreos en la región no es solo un recurso operativo: es una señal de planificación y corresponsabilidad. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego venimos fortaleciendo protocolos y articulaciones que permiten actuar con rapidez y proteger nuestros ambientes. En esta temporada crítica, la cooperación federal resulta indispensable para resguardar tanto los ecosistemas como a las comunidades rurales”.

Los meses de verano concentran los factores que elevan significativamente el riesgo: altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos. La prohibición de quemas vigente en Entre Ríos busca reducir la posibilidad de focos intencionales o accidentales que, bajo estas condiciones, pueden propagarse con extrema velocidad.

avión hidrante Plan Manejo del Fuego Incendios

Los medios aéreos permiten una respuesta temprana y eficiente: los aviones hidrantes pueden operar sobre áreas de difícil acceso y reforzar la capacidad de contención en incendios de gran magnitud. Su trabajo se coordina con brigadistas en tierra, lo que mejora la precisión y efectividad de las operaciones.

Se recuerda que, por disposición del gobierno provincial, a través de resolución de la Secretaría de Ambiente, en Entre Ríos, rige la prohibición total de todo tipo de quemas en zonas forestales y naturales desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, debido a las altas temperaturas y el riesgo de incendios, según la Resolución N. 1685/25. Se recuerda la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier principio de incendio, reafirmando el compromiso con la prevención, la gestión del riesgo y la protección del territorio.