Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

En un violento asalto le robaron un 1.5 millones al hermano del exintendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen

En un violento asalto le robaron un 1.5 millones al hermano del exintendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen

Martín Irigoyen, hermano del ex intendente Daniel Irigoyen, fue víctima de un violento asalto este miércoles por la tarde en su local de RapiPago ubicado en avenida Del Valle 668, de Gualeguaychú.

El atacante, a quien la víctima conocía de vista, lo golpeó brutalmente con una llave cruz y puños, sustrayendo entre un millón y un millón y medio de pesos a Martín Irigoyen.

El hecho se registró alrededor de las 16:45 horas, cuando el comerciante de unos 60 años atendía normalmente su negocio. El delincuente ingresó al local simulando ser un cliente, pero de manera imprevista lo atacó con extrema violencia, golpeándolo con una llave cruz en la cabeza y luego a puñetazos para apoderarse del dinero de la caja registradora.

Gualeguaychú asalto

La víctima fue herida y lastimada por lo cual perdió sangre, según indicaron desde la investigación. Debido a la gravedad de las heridas, especialmente el fuerte traumatismo en la cabeza, Irigoyen fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Centenario, donde permanece internado en observación, publica Reporte 2820.

La Policía trabaja intensamente para identificar y capturar al agresor, quien se dio a la fuga con el dinero. Varios testigos que presenciaron el hecho o vieron al sospechoso en las inmediaciones aportaron información valiosa a los investigadores.

Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del delincuente. El caso quedó caratulado como robo calificado y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de turno.