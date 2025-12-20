Uno Entre Rios | Economia | Grassi

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

El CEO del grupo ganador en el cramdown de la agroexportadora Vicentin anticipó los planes de recuperación. Avanzarán con acuerdos comerciales con Cargill y Bunge

Patricia Martino

Por Patricia Martino

20 de diciembre 2025 · 13:49hs
La Justicia avanza en la causa iniciada por Afip contra los directivos de Vicentin.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ya es oficial, ahora Vicentin será la Nueva Vicentin Argentina. El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, dictó la homologación definitiva y el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin S.A.I.C a Grassi SA y de esta manera el grupo empresario rosarino quedó formalmente a cargo de la agroexportadora para asumir la conducción de la compañía.

A través de un comunicado, desde Grassi SA resaltaron: "Encaramos este desafío con una profunda convicción, con gran entusiasmo y con una absoluta confianza en nuestra experiencia, en la capacidad de nuestra gente y de todos los valiosos recursos humanos que hoy conserva Vicentin, y en la envergadura y capacidad de los socios comerciales que nos han acompañado para consolidar este plan de trabajo y que nos acompañarán en la gestión que comienza. Estamos comprometidos para liderar esta etapa de la Nueva Vicentin, con transparencia, profesionalismo y con una visión de largo plazo”.

Grassi presentó las mayorías antes que nadie para quedarse con Vicentin.

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Mariano Grassi, vicepresinte y CEO del Grupo Grassi SA, habló de planes para la compañía. “Vamos a poner en marcha todos los activos de Vicentín, inclusive algunas unidades que estaban alquiladas o subutilizadas. Entre estas unidades se encuentran, por ejemplo, el feedlot del nodo norte o la planta de embotellado de Renopac. El objetivo es que todos los activos dejen de ser fazoneros para volver a operar en forma propia mediante diversos acuerdos, con Cargill y con Bunge”, reseñó a La Capital.

De hecho, subrayó: "Lo más importante es que Vicentin no se desguazó, no se vendieron activos ni sociedades, la empresa está entera”. Desde Grassi están “convencidos que esta Nueva Vicentin brindará renovadas oportunidades a toda la cadena comercial del agro, a nuestros clientes y proveedores, a la industria y a las instituciones vinculadas con el sector”.

El desafío es grande, pero se encuentra dentro de un plan que trazamos hace ya seis años y que está saliendo según lo planeado”, subrayó el CEO de la corredora de cereales que nació en Rosario hace 137 años.

Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA.

Los planes para la agroexportadora

Por caso, en el comunicado oficial se resaltó: “Como en cada proyecto del Grupo Grassi, apostamos al país, a su identidad productiva y a sus recursos humanos. Esta nueva etapa contempla un ambicioso plan de inversiones, orientado a modernizar procesos, asegurar estándares de eficiencia y seguridad, y a proyectar a la empresa hacia nuevos mercados globales”. En este sentido, se indicó que ya están trabajando con los aliados comerciales, para asegurar canales de comercialización y financiación.

“Queremos agradecer a quienes confiaron en nuestra propuesta, todos los acreedores que participaron del proceso y que nos acompañaron brindándonos su conformidad y su apoyo, sin el cual hubiera sido imposible llegar a esta instancia. Hoy nace una Nueva Vicentin Argentina, con las raíces de una historia industrial centenaria y con la mirada y la gestión orientada al futuro. Comienzan tiempos de construcción, trabajo, transparencia y crecimiento para una empresa emblemática de una industria vital del país; un tiempo que tendrá como protagonistas a su gente, a sus comunidades y al enorme potencial productivo de una Argentina que auguramos próspera y pujante”, destacaron en el comunicado oficial.

Grassi Vicentin Cargill agroexportadoras
Ver comentarios

